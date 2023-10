Ternana, Sorensen si gode il gol. Ma nel mirino c’è già il Brescia

L’eroe di giornata delle Fere che a Cittadella hanno ottenuto, in extremis, il primo punto in trasferta del campionato porta il nome di Frederik Sorensen. Il difensore danese, infatti, entrato nel secondo tempo e trasformato per necessità da Lucarelli in centravanti nelle battute finali del confronto coi veneti, non ha tradito le aspettative del tecnico firmando lo splendido gol che ha consentito alla Ternana di uscire indenne dal sempre difficile campo del “Tombolato“. Sorensen non è nuovo ad imprese del genere. A Cittadella ha firmato la sua terza rete da quando è arrivato a Terni, ma stavolta lo ha fatto con una bordata precisa dal limite dell’area mentre le altre due marcature sono state realizzate con altrettanti colpi di testa.

"È stata una rete d’istinto – ha detto l’esperto difensore ai microfoni di AM Terni Television nell’immediato dopogara – e quando ho visto arrivare la palla non ci ho pensato due volte e ho scaricato il tiro. Il mister mi ha dato la disposizione di avanzare nella zona d’attacco e questa volta è andata bene perché sono riuscito a realizzare un gol importante. Eravamo consapevoli del fatto che il Cittadella è una squadra che mette in difficoltà gli avversari, però noi siamo stati bravi a conquistare il pareggio". I tre gol finora segnati da Sorensen con la maglia rossoverde hanno sempre contribuito a far ottenere risultati positivi per la Ternana. Detto di quello segnato a Cittadella, si ricordano la rete realizzata il 22 settembre 2021 al “Liberati“ nella vittoria (3 a 1) contro il Parma, e quella messa a segno il 15 ottobre 2022 nel successo in trasferta (2 a 3) a Benevento, giorno in cui le fere hanno centrato l’ultima vittoria lontano da Terni che manca oramai da un anno. Sorensen, soprannominato anche “Ice Man“, non è tipo che ama autocelebrarsi e non lo ha fatto anche in occasione della sua prodezza al “Tombolato“.

"È stato un gol importante per la squadra – ha detto – che dimostra che siamo sulla buona strada. Adesso ci attende la sosta ed avremo due settimane di lavoro intenso per poi riprendere contro il Brescia". Il pareggio nell’ultimo turno di campionato, seguito alla vittoria con la Reggiana in quello precedente, consentono alla Ternana di affrontare la sosta per gli impegni delle Nazionali con serenità. Lucarelli ha concesso alla squadra due giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio (ore 16.30) al “Taddei“, a porte aperte. Nel mirino c’è già il Brescia, ospite al “Liberati“ il 21 ottobre (ore 14).

AZZURRO: L’attaccante Antonio Raimondo, quest’anno alla Ternana in prestito dal Bologna, è stato convocato dal “cittì“ della Nazionale “Under 20“, Alberto Bollini, per la gara di Elite League contro la Polonia in programma venerdì (ore 18). L’incontro si giocherà al “Ceravolo“ di Catanzaro ed oggi Raimondo raggiungerà il ritiro di Lamezia Terme dove nel pomeriggio gli azzurrini svolgeranno il loro primo allenamento.