Ternana, si torna al lavoro Occhi puntati sulla Spal

di Augusto Austeri

Tutti al lavoro e belli carichi, squadra e tifosi. Nell’ambiente rossoverde c’è la sensazione che la partita con la Spal (sabato prossimo al “Mazza“, ore 14) possa divenire uno snodo fondamentale della stagione. Saranno in palio punti pesanti per una salvezza anticipata, ma anche per comprendere meglio se l’obiettivo potrebbe divenire più ambizioso in vista della successiva trasferta a Brescia di lunedì 10 aprile. E prima di quest’ultima, mercoledì 5, sarà recuperata Perugia-Reggina, il cui risultato potrebbe avere importanti ripercussioni sia sulla zona playoff che su quella playout. Dunque, è scontato che il team rossoverde, dopo il giorno di riposo, riprenderà oggi ad allenarsi in vista della partita di Ferrara con una verve anche superiore a quella già notevole mostrata nelle sedute della settimana appena conclusa. Ma anche i supporter si stanno preparando in modo adeguato, a conferma che l’effetto-Lucarelli, vedi appelli lanciati dal tecnico alla piazza, continua e continuerà a dare i suoi frutti non soltanto per le gare al “Liberati“.

"Sono l’allenatore della Ternana e poi dei tifosi – affermò il tecnico a nostra precisa domanda il giorno del suo ritorno – e so che mi vogliono bene. Mi è molto dispiaciuto che si sia creata una spaccatura. Credo che per questa maglia dobbiamo pensare di parlare solo di calcio in questi due mesi". Alle 19 di ieri il dato prevendita per il settore ospiti dello stadio di Ferrara indicava 634 tagliandi. Si strizza dunque l’occhio a quota 1.000 (sui 1.490), visto che la prevendita si chiuderà venerdì alle 19, ma anche un più ragionevole traguardo, ovvero 800-900 sarebbe gran cosa. Per ora i pullman al completo sono tre, ovvero due organizzati dal Centro Coordinamento Ternana Club (che intende aggiungerne un terzo) e uno da Rocca Rossoverde. Sono dunque molti anche coloro che hanno già deciso di optare per mezzi propri ed è probabile che un buon numero possa decidere a breve.

Dal campo. La squadra riprende ad allenarsi alle 15 odierne all’antistadio, a porte aperte. I tre osservati speciali saranno Defendi, Ghiringhelli e Capanni che nei giorni scorsi hanno continuato a lavorare in modo differenziato. Ma è ipotizzabile che questa settimana e quella successiva saranno soprattutto caratterizzate dalla curiosità relativa alle possibili scelte di Lucarelli, anche in virtù della fine della grave emergenza. Alcune delle medesime potrebbero non essere facili e non è da escludere che possano incidere sul modulo da adottare. In attacco, ad esempio, alla crescita di condizione mostrata da Falletti e Partipilo contro il Bari, si aggiungono i progressi delle due prime punte di ruolo Donnarumma e Favilli. Ma anche nel reparto difensivo potrebbe esserci a breve la piena disponibilità di Capuano, pedina che potrebbe aggiungere ulteriroe qualità ed esperienza.