Ternana, si prospettano problemi in difesa contro il Cagliari: Lucarelli dovrà proporre l’ennesima nuova "ricetta"

Favilli torna in gruppo, Sorensen e Capuano no. L’ultima seduta di allenamento ha praticamente confermato la sensazione che, dei tre calciatori alle prese con problemi fisici, le maggiori chance di recupero immediato fossero per l’attaccante. A Cagliari (domenica ore 16.15), soprattutto in considerazione dell’assenza di Sorensen (ben 32 presenze in stagione), Lucarelli (foto) dovrà proporre l’ennesima nuova versione del reparto, anche con dubbi in merito alla scelta del modulo, beneficiando comunque del rientro di Mantovani che ha scontato il turno di squalifica.

IL CAGLIARI. Mancosu, fantasista, molto importante negli schemi di Ranieri, potrebbe dare forfait, come domenica scorsa a Parma dove la sua assenza si è fatta sentire. E’ infatti arrivata la sconfitta dopo una striscia positiva di dieci gare in cui egli era sempre sceso in campo. In precedenza il Cagliari aveva perso a Modena, altra partita in cui Mancosu era assente. Saranno assenti anche il cursore mancino Azzi per squalifica e il trequartista Falco infortunato.

ARBITRO. E’ Federico La Penna della sezione di Roma, dal 2012 nella Can Pro. Ben dodici precedenti con le fere, l’ultimo in Serie B 20172018 Perugia-Ternana 2-3. Negli altri nove di B: 3 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte. Due precedenti in LegaPro (di cui uno in Coppa Italia), entrambi vittoriosi. Assistenti: Pasquale De Meo di Foggia e Vittorio Di Gioia di Nola (IV ufficiale Daniele Virgilio di Trapani). Var:Luca Banti di Livorno (Avar Francesco Meraviglia di Pistoia).

CORDOGLIO. "Il presidente Stefano Bandecchi – si legge in una nota della Ternana Calcio – il vice presidente Paolo Tagliavento e ogni componente societaria si stringono al presidente del Frosinone Calcio, dott. Maurizio Stirpe, per ‘improvvisa scomparsa del fratello, l’ingegner Curzio Stirpe. Al massimo dirigente gialloblù, alla sua famiglia ed agli amici del Frosinone le più sincere condoglianze da tutti noi".

Augusto Austeri