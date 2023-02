Ternana, si aggrava l’emergenza infortuni Fuori anche i difensori Ghiringhelli e Mantovani

Si avvicina il momento del passaggio di mano delle quote azionarie della Ternana Calcio, mentre la squadra ha ripreso a lavorare in vista del confronto col Cittadella che vedrà le fere ancora alle prese con l’emergenza infortuni.

I difensori Bogdan, Capuano e Corrado hanno effettuato lavoro personalizzato al pari dell’attaccante Favilli che, contro il Parma, aveva riportato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra, mentre il centrocampista Agazzi ha svolto terapie. Il difensore Ghiringhelli (foto), uscito anzitempo nel derby, si è invece sottoposto a risonanza magnetica e a visita specialistica presso Villa Stuart, a Roma. L’esito ha evidenziato una lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro, fortunatamente senza indicazione chirurgica. Ghiringhelli ha già iniziato il programma riabilitativo nell’ambito di un trattamento di natura conservativa. Accertamenti strumentali pure per Mantovani, anch’egli infortunatosi nel derby. Il difensore ha riportato la distorsione alla caviglia destra ed ha cominciato la riabilitazione. Bogdan e Corrado sono apparsi in ripresa e potrebbero avere qualche possibilità di rientrare tra i convocati per sabato.

Di sicuro contro i veneti tornerà il difensore Diakité che ha scontato la squalifica, mentre il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Cassata. In relazione al derby, alla Ternana è stata comminata l’ammenda di 3.000 euro "per avere suoi sostenitori – è scritto nel comunicato della Lega –, nel corso della gara, lanciato fumogeni nel recinto di giuoco". Le fere si alleneranno stamattina al "Taddei", a porte chiuse. PREVENDITA: i biglietti per Ternana-Cittadella sono disponibili online al sito http:vivaticket.com e nelle rivendite ufficiali VivaTicket.

I botteghini dello stadio saranno aperti sabato, dalle ore 9 e fino all’inizio della gara. GIOVANI: oggi (ore 15) l’"Under 15" della Ternana allenata da Schiavi ospiterà la Rappresentativa dei pari età della Lega Pro, guidata da Arrigoni, nell’amichevole che si svolgerà all’"Unicusano Training Center" di Terni.

Massimo Ciaccolini