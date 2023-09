Ternana, settembre per voltare pagina Ora l’obiettivo è rilanciarsi in classifica

di Massimo Ciaccolini

Dare continuità al pareggio ottenuto in casa col Bari prima della sosta del campionato e confermare l’avvio positivo del mese di settembre dopo le quattro sconfitte agostane che hanno segnato un inizio di stagione in salita. Con queste finalità le Fere hanno archiviato la settimana di lavoro coincidente con la sosta del campionato dovuta agli impegni delle nazionali, conclusa ieri mattina al Liberati dove Cristiano Lucarelli ha fatto svolgere un allenamento a porte chiuse. In segreto il tecnico ha cominciato a provare uomini e schemi in vista della trasferta a Como di domenica prossima (ore 16.15), primo dei restanti quattro impegni di settembre in cui le Fere dovranno provare a rilanciarsi in classifica, con l’auspicio di ottenere più di quanto in termini di punti hanno conquistato finora rispetto alla qualità delle prestazioni offerte con la Salernitana in Coppa Italia e soprattutto con Sampdoria, Catanzaro e Cremonese in campionato. Il mini-ciclo settembrino comprende anche la trasferta ad Ascoli e gli impegni al Liberati con Sudtirol e Reggiana, e rappresenta un passaggio importante in questa fase iniziale della stagione in cui la Ternana, come detto, deve riprendere quota. Nella settimana entrante Lucarelli avrà la possibilità di aumentare i livelli generali di condizione atletica della squadra oltreché l’affinità di gioco, essendo ormai definitivo l’organico che attende di essere integrato con l’annunciato innesto di una mezzala sinistra. Dopo l’appendice del calciomercato terminata venerdì scorso, il diesse Stefano Capozucca ha completato la rivoluzione progettata dal neo presidente Nicola Guida, e del gruppo storico di calciatori che hanno iniziato con Lucarelli la risalita e poi la permanenza, in serie B, sono rimasti solo il portiere Antony Iannarilli e il fantasista Cesar Falletti. Proprio quest’ultimo, su Instagram, ha voluto rivolgere un saluto a tre suoi colleghi centrocampisti che hanno lasciato la Ternana: Palumbo, passato a luglio al Modena, Paghera e Proietti i quali, invece, hanno salutato Terni venerdì per accasarsi rispettivamente al Brescia e alla Casertana. "Mi avete lasciato solo – ha scritto l’uruguaiano – mi mancherete tantissimo. Vi auguro tutto il bene di questo mondo. Siete speciali per me, tre anni insieme è stato bellissimo. Vi voglio tanto bene, in bocca al lupo per tutto. Vi porterò sempre nel mio cuore".

Alla ripresa della preparazione, prevista domani al San Paolo di Narni Scalo (ore 16.30) a porte aperte, saranno ancora assenti il difensore Lucchesi e il centrocampistaPyythia, impegnati rispettivamente con la Nazionale azzurra Under 20 e quella Under 21 della Finlandia. Lucchesi oggi sarà a Tabor per la gara con la Repubblica Ceca valida per il Torneo Elite, mentre domani Pyythia sarà di scena a Turku nella partita valida per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria.