Ternana, sconfitta onorevole al "Liberati" Gol a raffica, il Frosinone passa in rimonta

TERNANA

2

FROSINONE

3

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (37’st Mazzarani), Diakitè, Sörensen, Corrado; Coulibaly (37’st Martella), Di Tacchio, Paghera (31’st Proietti); Partipilo (3’st Capanni), Falletti; Favilli (31’st Donnarumma). A disp.: Krapikas, Vitali, Onesti, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante. All.: Lucarelli.

FROSINONE (4-3-3): Loria; Monterisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (36’st Kujabi); Rohden, Boloca, Gelli (1’st Kone); Insigne (25’st Caso), Moro (14’st Borrelli), Garritano (14’st Selvini). A disp.: Turati, Szyminski, Bidaoui, Sampirisi, Baez, Mazzitelli, Oliveri, Borrelli. All.: Grosso.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Marcatori: 5’pt Garritano, 30’pt Favilli, 34’pt Partipilo, 30’st Lucioni, 33’st Kone.

Ammoniti: Boloca, Falletti, Defendi, Kone.

Recupero: pt 2’. st 3’. Angoli: 6-3. Spettatori: 4.037 (di cui 625 ospiti e 1.723 abbonati). Incasso: 29.824 euro (rateo abbonati 13.785 euro).

di Augusto Austeri

La Ternana chiude la stagione con la quinta sconfitta consecutiva e a fine partita il presidente Bandecchi invita con fermezza la squadra a salutare i tifosi. Stavolta la prestazione è onorevole, ma in casa rossoverde è auspicabile un’immediata e approfondita analisi delle cause che hanno ridotto ai minimi termini una stagione iniziata con grandi ambizioni.

Lucarelli non può contare sugli infortunati Capuano, Mantovani, Cassata e Palumbo, sullo squalificato Agazzi. Rientrano Diakité e Sorensen dai rispettivi turni di stop. Defendi è preferito a Ghiringhelli, Paghera a Proietti. Grosso, che lancia Loria in porta deve rinunciare a Mulattieri, Oyono, Lulic, Frabotta e Ravanelli. Il Frosinone ha 625 festanti tifosi al seguito e all’ingresso in campo riceve gli onori della squadra rossoverde schierata su due lati insieme al presidente Bandecchi e al suo vice Tagliavento. In Curva Nord appare uno striscione di contestazione nei confronti della Ternana. C’è il minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Al 5’ c’è un potente destro di Insigne dal limite, respinta non ottimale di Iannarilli, Garritano brucia tutti e insacca. Rossoverdi in avanti e buona conclusione di Favilli respinta da Lucioni. Gli ospiti sfiorano il 2-0 con Moro che di testa manda di poco a lato su cross di Rhoden. Al 19’ un sinistro di Partipilo si stampa sul palo. L’1-1 arriva alla mezzora su palla da calcio d’angolo: realizza Favilli sul primo palo e anche il Var convalida. Nono centro in campionato per l’attaccante, record personale. I rossoverdi insistono e vanno sul 2-1 con una brillante azione personale di Partipilo che realizza con un chirurgico diagonale. Nel recupero Insigne riesce a saltare Iannarilli e a servire Moro che calcia a colpo sicuro, ma c’è un prodigioso salvataggio di Sorensen sulla linea.

La ripresa inizia con un gran destro di Falletti che sfiora il palo opposto. Capanni si mette in luce con due buoni cross per Favilli che sul primo impegna Loria di testa e sul secondo gira al volo appena a lato. Il Frosinone capovolge il risultato alla mezzora, con Lucioni che insacca di testa su calcio d’angolo di Selvini e con un gran sinistro di Kone da distanza ravvicinata su assist di Caso.