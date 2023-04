Ternana, salvezza vicina "Ora attenti al Venezia"

di Augusto Austeri

Strana squadra quella rossoverde. Batte con merito il Bari, si incarta a Ferrara e cade a Brescia, le suona al Pisa in rimonta dopo aver di nuovo iniziato la gara "ad handicap". La salvezza è quasi in cassaforte e domenica, ancora al "Liberati" (ore 16.15), il sigillo potrebbe arrivare dallo scontro diretto con il Venezia. La Ternana sembra però faticare proprio contro questo tipo di team e Cristiano Lucarelli ha già messo tutti in guardia: "Il problema non è affrontare le grandi, ma quando pensiamo di aver vinto le partite prima di giocarle, Soffriamo la pressione di dover vincere a ogni costo contro squadre che sulla carta sono meno forti. Dunque, contro il Venezia potremmo fare molta fatica". Va anche rilevato che le fere sono ora a -3 dall’ottavo posto, ovvero dallo stesso Pisa e dalla Reggina che ieri è stata penalizzata di tre punti dal Tribunale federale nazionale. La gara di domenica scorsa lascia sperare in un interessante finale di stagione. "Siamo molto contenti per la reazione del secondo tempo – spiega Frederik Sorensen – e abbiamo vinto con merito. Stiamo soffrendo un po’ i primi minuti della partite, ma ci stiamo lavorando e c’è margine di crescita". E’ significativo anche il post pubblicato da Andrea Favilli su Instagram: "Ancora una volta, abbiamo dimostrato di essere gruppo, squadra, uniti. Il resto sono tutte chiacchiere da bar. Lotteremo fino alla fine. Forza Ternana". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina al "Taddei" con una seduta di "scarico". Oggi riposo. Ripresa domani, sempre all’antistadio (ore 15.30 a porte aperte).

Settore giovanile. Due vittorie contro il Sassuolo all’Unicusano Training Center: 2-0 (Righi, Angher) per l’U15 di Daniel Schiavi e 3-2 (Cosmano, Bordi, Pagliei) per l’U 16 di Maurizio Caccavale che si è garantita l’accesso ai playoff (domenica 30 aprile sfiderà il Bologna). L’U17 di Marco Schenardi è stata battuta 2-0 a Palermo.

Calcio femminile. In Serie B, vittoria 4-0 delle rossoverdi a Tavagnacco (doppiette per Tarantino e Spyridonidou). "La squadra sta dimostrando di avere la giusta mentalità – commenta il tecnico Fabio Melillo – e stiamo battendo molto il tasto del non mollare per fare più punti possibile e tentare di accorciare dalle prime tre onorando il campionato. Abbiamo aumentato il vantaggio sul 5° posto e accorciato un po’ dalle prime tre. La Spyridonidou ha allungato in classifica cannonieri (25 gol, Ternana miglior attacco con 65, n.d.r.)".