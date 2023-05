Ternana rugby, gara di solidarietà per lo Jesi Quando il cuore ovale è più forte dell’alluvione

Si sa, il rugby è uno sport in cui la parola sostegno assume un significato unico e in qualche modo totalizzante. In questiƟ giorni la Ternana Rugby (foto) ha onorato la parola sostegno con un gesto solidale nei confronƟ dello Jesi Rugby, società storica marchigiana che durante le alluvioni degli scorsi giorni ha riportato moltiƟ danni alla propria struttura. Amicizia tra i due club nata sui campi di rugby. Tante le occasioni create in questa stagione per incontrarsi. A gennaio la partecipazione dell’Under13 e dell’Under15 rossoverde a un triangolare organizzato dalla società marchigiana. Visita ricambiata ad inizi aprile con lo Jesi Rugby a calcare il campo San ValenƟno per il Torneo del Drago. E infine a metà maggio i bambini del minirugby della squadra rossoverde sono staƟ a Jesi per il Torneo Mussini. Alberto Tattoli, dirigente della Ternana Rugby racconta: "Sono statiƟ due giorni bellissimi in cui oltre a giocare e divertirci abbiamo potuto rinsaldare l’amicizia. Appena 48 ore dopo la fine dell’evento un canale che corre nei pressi dell’impianto sportivo è esondato e il fango ha colpito duramente la struttura facendo molti danni. Siamo stati avvisatiƟ dai dirigentiƟ dello Jesi e immediatamente è partita la gara di solidarietà". I ragazzi della prima squadra rossoverde hanno dato la loro disponibilità a ’scendere in campo’ a fianco dei ragazzi arancioverdi nella pulizia delle strutture dal fango e poi si è deciso di attivare una raccolta fondi. Grazie anche al supporto della Macelleria Pucci, storico sponsor della Ternana Rugby, è stato proposto un “Aperitivo Solidale”. La risposta è stata grande e ora si spera che l’inizio della nuova stagione sia segnato dal ritorno alla normalità e da un bell’incontro sul campo.