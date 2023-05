Ternana "rosa" Bella vittoria con festa finale

TERNI – Meritata passerella al "Liberati" per la Ternana Femminile, con l’ennesima vittoria e la festa di fine stagione davanti a un bel pubblico. Il team allenato da Fabio Melillo ha battuto 3-1 il San Marino Academy: doppietta di Spyridonidou (25’pt e 33’st) capocannoniere del torneo con 29 reti, gol di Pacioni (24’st), momentaneo pareggio delle ospiti realizzato da Barbieri (18’st). Le rossoverdi, al loro primo campionato di Serie B, concludono con un ottimo 4° posto, 21 vittorie in 30 gare e il miglior attacco tra A e B (86 reti). Non a caso, varie calciatrici della rosa allestita da Isabella Cardone (responsabile del settore femminile) sono seguite da Società della massima serie. Alla partita erano presenti Stefano Bandecchi presidente della Ternana Calcio, il suo vice Paolo Tagliavento, il diesse Luca Leone, il club manager Carlo Mammarella, i calciatori Antonio Palumbo e Cesar Falletti.

Augusto Austeri