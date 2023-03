Ternana ripresa due volte Pari e rimpianti al Liberati

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata (18’ st Bogdan), Coulibaly (40’ st Paghera), Di Tacchio (24’ st Proietti), Corrado (18’ st Martella), Palumbo, Partipilo, Falletti (24’ st Capanni). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Koffi, Agazzi, Ferrara, Onesti. All. Lucarelli

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari, Letizia, Foulon, Tosca, Leverbe, Acampora, Viviani (18’ st Schiattarella), Karic, Improta, Tello, La Gumina (33’ st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Capellini, Kubica, Jureskin, Agnello, Koutsoupias, Farias, Carfora. All. Stellone

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Marcatori: 7’ pt Mantovani, 20’ pt Acampora, 32’ pt Coulibaly, 47’ pt Tello

NOTE: Spettatori 5.556 (214 ospiti). Ammoniti: Karic, Cassata, Acampora, Martella, Schiattarella, Stellone, Foulon, Diakitè.’

di Massimo Ciaccolini

La prima di Lucarelli al "Liberati" dopo il ritorno a Terni si chiude con un pareggio a suon di gol e con molte recriminazioni per i legni colpiti dalle fere. L’accoglienza dei tifosi al tecnico è calorosa, sottolineata da un lungo applauso all’ingresso in campo mentre in "Curva Nord" viene esposto uno striscione che parafrasando una famosa canzone di Venditti reca la scritta "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano….ben tornato Mister". Non passa inosservata, invece, l’assenza dello striscione con su scritto "Terni ringrazia Stefano Bandecchi" che da tempo campeggiava nei "Distinti B". Lucarelli conferma modulo e interpreti proposti col Palermo e la Ternana parte a razzo passando in vantaggio al 7’ con un preciso colpo di testa in area di Mantovani, servito da Palumbo su punizione. Gli ospiti riequilibrano il risultato al 20’ con Acampora che è colpevolmente lasciato libero di crearsi lo spazio per superare al fil di palo l’incolpevole Iannarilli. Le fere vanno vicine al raddoppio al 24’ quando sugli sviluppi di un angolo, tra batti e ribatti sotto porta e un salvataggio sulla linea di Leverbe, la palla non riesce ad entrare. L’azione è vagliata dal VAR Di Paolo che ne conferma la regolarità. Il gol è nell’aria e la Ternana passa nuovamente in vantaggio al 32’ con un colpo di testa in area di Coulibaly, su assist di Partipilo a sua volta servito da Palumbo su punizione. In assenza di attaccanti puri la Ternana fa di necessità virtù segnando gol con difensori e centrocampisti, ma è nella fase difensiva che la squadra si mostra vulnerabile. Difatti, il Benevento agguanta il pareggio nel recupero del primo tempo con Tello che di testa brucia in area Di Tacchio su corner di Acampora. Nella ripresa, al 22’, il palo salva la porta difesa da Paleari su tiro di Martella e al 31’ la traversa respinge una deviazione di Letizia su corner di Palumbo. Al 37’ viene annullato un gol di Schiattarella per fuorigioco mentre al 46’ la traversa ferma nuovamente la Ternana su conclusione ravvicinata di Diakité. Le fere escono dal campo tra gli applausi dei propri supporters, particolare che denota il ritorno a un clima sereno nell’ambiente rossoverde.