Ternana, preso Raimondo In arrivo Jesus Ramos Alba

La Ternana ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Raimondo, 2004 (foto dal sito delle fere), centravanti della Primavera del Bologna prelevato in prestito fino al 30 giugno 2024. Il neo rossoverde vanta già 4 presenze in A con la maglia dei felsinei, e 20 presenze, con 9 reti, nelle Nazionali azzurre "Under 18" e "Under 19".

Raimondo ha giocato il secondo tempo dell’allenamento congiunto che le fere hanno disputato ieri pomeriggio con la Narnese al "Moreno Gubbiotti" di Narni, presenti anche il presidente della Ternana Nicola Guida e il "diesse" Stefano Capozucca. E’ stato ufficializzato pure il trasferimento in prestito, al Catanzaro, dell’attaccante Alfredo Donnarumma (1990) e a breve lo sarà pure quello (definitivo) di Stefano Pettinari (1992) alla Reggiana. Intanto, l’attività di ricerca dei giovani talenti da parte di Capozucca non si limita alla Serie A italiana ma è estesa anche all’estero. In tale ottica, è prossimo l’arrivo a Terni del centrocampista centrale Jesus Ramos Alba, (2003) proveniente dalla cantera del Barcellona. Lo spagnolo, come rivelato da Guida a "Umbriaon.it", si trasferirà in prestito con premio di valorizzazione. Capozucca continua a lavorare sodo nell’ormai estenuante trattativa col Genoa per riportare con le fere il centravanti Andrea Favilli (1997), mentre con l’Inter è sempre aperto il discorso relativo al terzino sinistro Niccolò Corrado (2000) che è fortemente voluto dal Sassuolo e dal Genoa. Sul fronte delle cessioni, l’attaccante Alexis Ferrante (1995) è sempre molto gettonato e dopo Lecco, Crotone e Cerignola nella lista delle pretendenti all’argentino si è aggiunta con determinazione la Casertana.

Nel test con la Narnese, svolto in preparazione alla gara di Coppa Italia in casa della Salernitana programmata per domenica, le fere si sono imposte per 8 a 0. Scatenato Falletti, autore di una tripletta, mentre hanno realizzato un gol ciascuno Ferrante, Mantovani, Rovaglia, Capanni e Distefano (rigore). Oggi (ore 9.30) allenamento a porte chiuse al "San Paolo" di Narni Scalo.

Massimo Ciaccolini