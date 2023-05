Ternana, pratica salvezza Sfida delicata col SudTirol

di Massimo Ciaccolini

Nascosta negli allenamenti a porte chiuse e in silenzio stampa, la Ternana prosegue la preparazione in vista del confronto casalingo col Sudtirol in programma sabato (ore 14). Le fere devono chiudere il discorso salvezza mentre gli altoatesini vogliono consolidare la propria posizione nei play-off, ragion per cui al "Liberati" si preannuncia battaglia tra le squadre che chiusero sullo 0-0 all’andata. In chiave salvezza le fere hanno necessità di conquistare almeno due punti nelle restanti tre gare, ma potrebbe esserne sufficiente anche uno solo qualora dovessero verificarsi degli incastri particolari di risultati nella zona a rischio della classifica. In casa rossoverde, però, non si fanno calcoli ma si pensa a chiudere prima possibile la pratica relativa alla permanenza in B per poi guardare al futuro. Nell’allenamento di ieri hanno continuato a svolgere lavoro personalizzato il difensore Marco Capuano e il centrocampista Mamadou Coulibaly, ai quali si è aggiunto Fabrizio Paghera. Il mediano, infatti, ha accusato uno stato infiammatorio alla caviglia destra che dovrà essere monitorato anche oggi. Il resto del gruppo ha curato sia la parte atletica che tecnico-tattica e stamattina, dopo una riunione-video proseguirà ad allenarsi al "Taddei", sempre a porte a porte chiuse.

Giovani: è terminata al primo turno la partecipazione dell’"Under 16" della Ternana ai play-off di categoria. Nonostante il pareggio (0 a 0) conseguito in casa del Bologna – che aveva a sua disposizione due risultati su tre per passare il turno – la squadra allenata da Maurizio Caccavale è stata eliminata dalla competizione. La stagione delle giovani fere va comunque in archivio con soddisfazione per il buon lavoro fatto.

Terni col cuore: l’associazione benefica istituita dal presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, e presieduta da Paolo Tagliavento, contribuirà con 3.000 euro alla realizzazione di un campo sportivo polifunzionale presso l’area adiacente la Parrocchia di Sant’Antonio a Terni. Il cortile in cemento sarà fruibile entro la fine del mese per consentire ai giovani di praticare sport in modo sicuro. Gratitudine per l’importante finanziamento è stata espressa da Padre Gianpaolo Fabaro, Parroco di Sant’Antonio.