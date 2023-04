Ternana, pratica salvezza da evadere al più presto

di Augusto Austeri

Pratica-salvezza da evadere al più presto. I rossoverdi, molto ridimensionati dal pessimo bottino conquistato nella doppia trasferta di Ferrara e Brescia, sfidano il Pisa con l’obbligo assoluto di muovere la classifica. Dopo i risultati di ieri, le quintultime Cittadella e Cosenza sono a -3 e il Perugia quartultimo resta a -6. Per blindare la Serie B la Ternana dovrà conquistare diversi punti (forse uno a partita, in media). Il calendario prevede quattro gare casalinghe (domenica prossima ci sarà il Venezia, le altre saranno con il Sudtirol e all’ultima giornata con il Frosinone) e due in trasferta (Cagliari e Como). L’aspetto mentale sembra ormai prevalere sulle questioni tattiche. Contro il Pisa, che proverà a migliorare il piazzamento-playoff, è fondamentale ritrovare subito massima compattezza e lucidità, fattori che avevano avuto grande peso specifico nella vittoria sul Bari. E’ ovviamente una sfida particolare per i livornesi Stefano Bandecchi e Cristiano Lucarelli. Tra l’altro, il Presidente esonerò il tecnico proprio dopo la sconfitta all’andata. Lucarelli è in silenzio stampa, come aveva anticipato subito dopo la gara di Brescia. Probabili novità nell’undici e forse nel modulo (difesa a quattro). Buone chance per Agazzi in mediana. Falletti sembra in vantaggio su Partipilo (reduce da problemi muscolari). Possibili ballottaggi: Sorensen-Capuano, Cassata-Coulibaly. Nel Pisa sono out i centrocampisti De Vitis e Tourè, recuperano Esteves e Masucci. "La Ternana è squadra molto tecnica – commenta il tecnico Luca D’Angelo – che gioca un calcio abbastanza offensivo con giocatori di qualità notevole. E’ stata penalizzata dal solo punto nelle ultime due partite, comunque difficili in questa fase contro squadre che lottano per la salvezza. A Brescia non meritava di perdere. Non sarà una gara semplice". Nerazzurri senza tifosi al seguito, la trasferta è stata vietata ai residenti in provincia di Pisa.

Campionato primavera. Grande impresa dei rossoverdi di Mariani che al "Gubbiotti" di Narni hanno battuto 2-1 la capolista Lazio (5’pt e 9’st Ferrante, 4’st Di Tommaso). In classifica la Ternana raggiunge la Salernitana al 13° posto e in questo momento sarebbe salva.

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Liberati" ore 16.15.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado; Agazzi, Di Tacchio, Coulibaly; Falletti, Palumbo; Favilli. All.: Lucarelli.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Nagy, Marin, Mastinu; Morutan; Moreo, Torregrossa. All. D’Angelo. Arbitro: Miele di Nola