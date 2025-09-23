Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
SportTernana Pontedera 2-1, “Fere” combattive e vincenti
23 set 2025
Stefano Cinaglia
Sport
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Sport
  4. Ternana Pontedera 2-1, “Fere” combattive e vincenti

Ternana Pontedera 2-1, “Fere” combattive e vincenti

Terza vittoria in quattro gare per i rossoverdi di mister Liverani che scalano la classifica

L'esultanza rossoverde (Pianeta Foto)

L'esultanza rossoverde (Pianeta Foto)

Per approfondire:

Terni, 23 settembre 2025 – Una buona Ternana batte il Pontedera e con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare si piazza a ridosso delle prime posizioni della classifica. Gara non facile contro i toscani, su un terreno reso pesante dalla pioggia. Al “Liberati” gli spettatori sono 2.419 per questo turno infrasettimanale. 

La Ternana nella prima mezz’ora, pur tenendo le redini del gioco, non trova sbocchi e occasioni, con gli ospiti che si difendono in maniera ordinata. Ci pensa Dubickas al 38’ a portare in vantaggio i rossoverdi con il suo terzo gol consecutivo in tre gare. Traversone di Martella e deviazione decisiva di testa dell’attaccante delle Fere. Nella ripresa la Ternana sembra controllare agevolmente, ma al 18’ è Scaccabarozzi a trovare il pari con una gran conclusione dalla distanza che finisce all’incrocio dei pali. Le Fere si riversano quindi in avanti per cercare il nuovo vantaggio, che arriva all’83° con un autogol di Paolieri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su