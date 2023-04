Ternana, per la sfida in casa il giudice ferma Mantovani

Come previsto, in relazione alla gara con il Pisa il Giudice Sportivo della Lega di B ha fermato per un turno il difensore Valerio Mantovani (foto) che, dunque, sarà costretto a saltare il confronto di domenica (ore 16.15) al "Liberati" col Venezia. Mantovani tornerà a disposizione di Mister Lucarelli nella trasferta a Cagliari del prossimo 30 aprile (ore 16.15) e intanto il tecnico rossoverde deve studiare la soluzione ritenuta idonea per sostituire il difensore che proprio ieri ha compiuto 27 anni. In proposito, se Lucarelli dovesse confermare la difesa a quattro, contro i lagunari Marco Capuano potrebbe avere molte possibilità di tornare titolare.

L’esperto difensore, come noto, ha giocato uno spezzone del secondo tempo nella trasferta a Brescia dopo aver recuperato dal lungo infortunio al tendine del bicipite femorale sinistro occorsogli l’8 ottobre scorso al "Liberati" contro il Palermo, e adesso sembra pronto a rientrare in gioco sin dall’inizio della gara per affiancare il centrale Frederik Sorensen. In alternativa ci sarebbe la candidatura del croato Luka Bogdan, sempre ragionando nell’ipotesi legata alla scelta della difesa a quattro. Lucarelli, però, potrebbe anche optare per una linea arretrata a tre ma, in ogni caso, la decisione che dovrà prendere è assai delicata. Ciò anche in considerazione delle potenzialità della coppia d’attacco – tutta scandinava – del Venezia, formata dal finlandese Joel Pohjanpalo e dal norvegese Dennis Johnsen che sono molto veloci e ben strutturati fisicamente. Il Giudice Sportivo ha anche sancito la diffida del centrocampista rossoverde Francesco Di Tacchio, che al prossimo cartellino giallo verrà squalificato. Nel pomeriggio (ore 15.30) le fere torneranno ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso loro da Lucarelli. La seduta si svolgerà al "Taddei", a porte aperte.

Massimo Ciaccolini