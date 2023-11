Ternana, pari-beffa nello scontro salvezza

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Alla prima di Roberto Breda sulla panchina delle fere arriva un pareggio nello scontro-salvezza esterno con lo Spezia che sa di beffa ed è carico di rimpianti. La Ternana, che al "Picco" ha spezzato la serie negativa di tre sconfitte consecutive, non è riuscita a compiere l’auspicato scatto in avanti facendosi rimontare per due volte, l’ultima proprio in pieno recupero su una sfortunata autorete di Capuano, e dopo aver sfiorato il 3 a 1 con Favasuli. Sul più bello, insomma, i rossoverdi si sono visti sfilare la vittoria – nell’occasione di valore doppio – che avrebbe potuto muovere in maniera importante la classifica. Alla fine la Ternana è stata penalizzata dai suoi consueti errori non solo in fase di copertura ma anche per la mancanza della necessaria freddezza sottoporta. Breda ha cambiato modulo passando al 3-4-1-2, con Falletti impiegato come trequartista. La prima occasione importante della gara è di marca rossoverde. Giunge al 21’ con Favilli che conclude in area costringendo Dragowski a distendersi sulla destra per respingere la palla. Poi (24’) ci prova Falletti con un destro a giro insidioso deviato in angolo da un difensore spezzino.

Le Fere spingono e al 31’ Muhl salva la porta dei liguri su tiro in area di Casasola che un minuto dopo, sull’assist d Falletti direttamente dalla bandierina del corner, infila di testa per il primo vantaggio rossoverde. La gioia dura poco perché al 36’ pareggia i conti Bertola che trova la zampata vincente in una mischia in area in cui le fere si incartano uscendone male. La Ternana, però, non si perde d’animo ed al 41’ e 43’ ci prova due volte con Falletti i cui tiri si perdono a lato. Il primo tempo si chiude con una parata di Iannarilli sulla conclusione di Antonucci. Nella ripresa parte meglio lo Spezia ma i rossoverdi riescono nuovamente a trovare il vantaggio al 23’ con Diakite. L’azione è la fotocopia di quella della prima rete, perché a propiziarla è un assist di Falletti ancora una volta da calcio d’angolo e col francese che nell’area salta più alto di tutti e insacca con un preciso colpo di testa. Breda, a questo punto, opera quattro cambi per cercare di coprire la squadra e difendere il risultato al cospetto dello Spezia che, invece, aumenta il proprio potenziale offensivo. Al 33’ Iannarilli è bravo a deviare in angolo una girata di testa di Cipot mentre al 42’ Favasuli manca il colpo del kappaò facendosi deviare in angolo da Dragowski un tiro ravvicinato. Gol mancato, gol subito e così nel recupero i liguri agguantano nuovamente il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Capuano sul tiro di Moro che a sua volta riprende la respinta di Iannarilli sulla conclusione di Verde. Un’autentica beffa.