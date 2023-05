Ternana, Palumbo nel mirino della Cremonese Il capitano è vincolato con le fere fino a giugno 2027

Antonio Palumbo (1996) è nel mirino della Cremonese. Il capitano della Ternana, che lo ha blindato con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, rappresenta uno dei calciatori più ricercati nel calciomercato che pian piano sta entrando nel vivo. Nel corso del campionato appena concluso per le fere, il "diesse" della Cremonese, Simone Giacchetta, è stato presente al "Liberati" diverse volte e a quanto pare per vedere all’opera proprio l’esperta mezzala sinistra rossoverde che quest’anno ha giocato anche come trequartista ed esterno di sinistra. Eccezion fatta per la parte finale della stagione sportiva durante la quale tutta la squadra rossoverde è stata in grande affanno, Palumbo ha disputato un campionato molto positivo, marcando 36 presenze compresa la Coppa Italia per un totale di 2.746’ giocati in cui ha realizzato 4 reti e fatto 8 assist. La Cremonese, già matematicamente retrocessa in B, ha iniziato a lavorare per tornare subito nel massimo campionato e Palumbo potrebbe essere inserito nel nuovo progetto tecnico del club lombardo.

In casa rossoverde, invece, al momento non ci sono novità di rilievo sul futuro. La settimana che inizia oggi, però, potrebbe portarne qualcuna anche di importante poiché si concluderà il percorso elettorale per l’elezione del nuovo Sindaco di Terni che, come noto, coinvolge in prima persona il presidente Stefano Bandecchi. Una volta sciolte le riserve in ordine all’incarico di "diesse" per il quale è considerata assai probabile la conferma di Luca Leone, si procederà alla scelta del tecnico laddove sembrano invece in calo le quotazioni di Cristiano Lucarelli.

LUTTO: vivo cordoglio è stato espresso dallo stesso Bandecchi, dal vice presidente Paolo Tagliavento e da ogni componente della Ternana Calcio per la prematura e improvvisa scomparsa del professor Roberto Ferola, ex preparatore atletico delle fere sotto la guida tecnica di Antonello Cuccureddu prima e di Luigi Delneri e Vincenzo Guerini poi.

Massimo Ciaccolini