Ternana, occhi sulla Spal La carica dei mille tifosi

di Massimo Ciaccolini

Da oggi iniziano gli allenamenti a porte chiuse per le fere che continuano a prepararsi alla trasferta in casa della Spal. La seduta è prevista in mattinata (ore 10) al “Taddei“ dove il tecnico Cristiano Lucarelli ha condotto anche quella di ieri svoltasi a porte aperte. I difensori Marino Defendi e Luca Ghiringhelli hanno seguitato a svolgere un allenamento differenziato mentre per il resto del gruppo, dopo l’attivazione collettiva in circuito sul campo, vi è stato lavoro alternato forzapartita con sponde. Domani (ore 12) è prevista la conferenza stampa di Lucarelli e dopo l’allenamento i rossoverdi partiranno alla volta di Firenze per sostenere la rifinitura venerdì presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Dalla Toscana, poi, squadra e staff tecnico raggiungeranno Ferrara. Intanto, cresce l’attesa nella tifoseria rossoverde per la partita di sabato (ore 14) allo stadio "Mazza".

Nella serata di ieri i biglietti venduti per il settore riservato ai ternani è salito a quota 823 e tra i supporter delle Fere si respira aria di ottimismo. "Ci prepariamo a raggiungere Ferrara con una vittoria già in tasca – dice con legittimo orgoglio Cristiano Muti, coordinatore del gruppo “Fere Roma“ che sarà presente in gran numero anche al “Mazza“ – e cioè quella di un ritrovato entusiasmo. Il ritorno di mister Lucarelli è riuscito, in poche settimane, a far sembrare più lontani i tre mesi peggiori, nei quali si è parlato di Ternana solo per motivi extra campo. Nubi che si erano addensate anche sulle prestazioni della squadra che invece oggi sembra intenzionata, con maggior piglio, a regalarci un buon finale di stagione. Tornare in trasferta con quasi mille tifosi rossoverdi – continua Muti – è la cosa più bella così come pensare a un risultato positivo con meno ansie rispetto a qualche settimana fa. Ovviamente, dobbiamo mantenere i piedi ben piantati a terra per raggiungere la salvezza quanto prima, ma sono anche certo che Lucarelli, in caso di buone risposte dalla squadra, non lascerà nulla di intentato per tornare a quello che era il primo obiettivo stagionale. Ci attende un doppio confronto lontano dal “Liberati“ che ci potrà dire molto per il sogno play-off e che mi auguro, quindi, ci porti in gran numero anche a Brescia".