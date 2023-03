Ternana, non basta il cuore Il Genoa passa in avvio

GENOA

1

TERNANA

0

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (13’st Frendrup), Badelj, Strootman (34’st Jagiello), Haps (13’st Criscito); Gudmundsson (34’st Salcedo), Puscas (43’st Ekuban). A dis: Semper, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Dragus. All: Gilardino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani; Cassata (13’st Corrado), Coulibaly (24’st Proietti), Di Tacchio (24’st Agazzi), Martella (32’st Donnarumma); Palumbo; Falletti (32’st Capanni), Partipilo. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Onesti, Capuano, Paghera, Bogdan. All.: Lucarelli.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Marcatori: 13’pt Badelj. Ammoniti: Partipilo, Sorensen. Recupero: pt 1’, st 4’. Calci d’angolo: 13-10. Spettatori: 26.470 di cui 508 ospiti

di Augusto Austeri

Il gran cuore e il notevole possesso palla non bastano (Foto Ternana calcio). In un Marassi da categoria superiore la squadra di Lucarelli se la gioca alla pari soprattutto nel secondo tempo, ma paga un gol evitabile incassato nella prima deludente frazione e la poca concretezza sotto rete. Il tecnico rossoverde recupera per la panchina Capuano e Donnarumma. Sono ancora out Defendi, Ghiringhelli e Favilli. In mediana Martella ha la meglio su Corrado. Gilardino non può contare sugli infortunati Coda (decisivo all’andata) e Aramu. In attacco, dunque, tandem obbligato Puscas-Gudmundsson. Sono presenti oltre 500 tifosi rossoverdi. C’è un minuto di silenzio in suffragio per le vittime di Cutro. Il Genoa colleziona subito una serie di calci d’angolo, interrotta da un destro fuori misura di Di Tacchio sul fronte opposto. L’1-0 è frutto di un blackout in fase di copertura che consente a Haps di mettere indisturbato in mezzo e a Badelj di realizzare a porta vuota il gol più facile della sua carriera. La reazione rossoverde è blanda. Il Genoa bussa con i colpi di testa di Puscas (parata di Iannarilli) e Bani (alto). Alla mezzora c’è il primo vero pericolo per Martinez: Partipilo entra in area dalla destra, calcia a giro di sinistro, sfera di poco a lato. Ritmi elevati. La Ternana alza il baricentro e il Genoa ha un paio di buone ripartenze, su una delle quali è provvidenziale un recupero di Diakité. A inizio ripresa Mantovani perde un pallone, Sturaro si invola verso la porta, Iannarilli esce alla grande e salva. La squadra di Lucarelli appare più determinata. Una punizione di Palumbo mette in difficoltà Martinez. La clamorosa occasione è per Coulibaly che su azione da corner calcia a lato dopo una deviazione di Sorensen su destro di Di Tacchio. Gudmundsson va a segno su assist di Strootman, ma è in fuorigioco. Iniziano i cambi su entrambi i fronti. Al quarto d’ora Iannarilli alza in angolo un’insidiosa conclusione di Frendrup. Le fere prendono campo, collezionano angoli e Palumbo impegna due volte Martinez, la prima con un gran diagonale, l’altra con tiro dalla distanza deviato da un difensore. Le fere tentano il tutto per tutto nel finale, concedendo spazi. Iannarilli evita il 2-0 su un colpo di testa di Salcedo.