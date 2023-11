Ternana, mister Breda a un passo. Il ritorno è questione di dettagli

Si avvicina il ritorno di Roberto Breda sulla panchina della Ternana. Il tecnico trevigiano, 54 anni compiuti lo scorso 21 ottobre, è stato individuato quale successore a Cristiano Lucarelli all’esito delle riflessioni apertesi sabato scorso sulla questione-allenatore, dopo la sconfitta delle fere al "Liberati" col Venezia. Il club rossoverde sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con Breda e una volta sottoscritto il contratto con quest’ultimo procederà a comunicare l’esonero di Cristiano Lucarelli il quale, come noto, è legato contrattualmente alla società fino al 30 giugno 2025. Breda non è l’unico tecnico ad essere stato contattato dal "diesse" Stefano Capozucca, il quale dopo la sconfitta coi lagunari ha attivato una serie di colloqui per individuare la possibile alternativa all’allenatore livornese. Subito bocciata, dallo stesso Capozucca, l’ipotesi di un ritorno a Terni di Fabio Liverani, il "diesse" ha compiuto un sondaggio con Rolando Maran, sua vecchia conoscenza con cui ha lavorato a Cagliari, il quale ha declinato la proposta di legarsi alle fere. La motivazione non sarebbe collegata al fatto che Maran sia ancora vincolato contrattualmente col Pisa fino al 30 giugno 2024, in quanto la società toscana non avrebbe frapposto ostacoli alla risoluzione anticipata dell’accordo economico. Sondaggi sono stati fatti anche con Fabrizio Castori, che ha avuto alle sue dipendenze tre attuali calciatori della Ternana cioè il difensore Valerio Mantovani e i centrocampisti Tiago Casasola e Gregorio Luperini, e con altri due ex rossoverdi, segnatamente Cristian Bucchi e Massimo Paci. Nel toto-allenatori, poi, sono finiti pure ii nomi di Massimo Oddo e Alfredo Aglietti ma alla fine, come detto, la scelta è caduta su Breda che ha allenato le fere in Serie B nella stagione sportiva 20152016, subentrando nel settembre del 2015 all’esonerato Mimmo Toscano e conducendo la squadra alla salvezza. Breda, che vanta oltre 300 panchine nel campionato cadetto, è reduce dall’esperienza con l’Ascoli e a Terni è atteso da un’impresa non facile. A cominciare dallo scontro-salvezza di domenica (ore 16.15) in casa dello Spezia, che ieri ha perso a Cremona con un secco 3 a 0 e che dopodomani dovrà recuperare in trasferta la gara col Lecco. Le fere, invece, torneranno ad allenarsi domani (ore 14.30) al "San Paolo" di Narni Scalo.

Primavera 2: nella settima di campionato le ferette hanno battuto in casa il Cosenza per 3 a 0, grazie alla doppietta di Corrado Fulga ed alla rete di Marco Bonugli. La squadra allenata da Salvatore D’Urso sabato sarà impegnata a La Spezia.