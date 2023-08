Ternana, Lucarelli plaude alla squadra "Sconfitta dovuta anche a errori arbitrali"

di Massimo Ciaccolini

"Nel complesso giudico positivo il nostro debutto in campionato e al di là delle ingenuità commesse nei gol subiti, a mio parere la gara con la Sampdoria è stata decisa da due errori arbitrali". Così Cristiano Lucarelli nella conferenza stampa seguita alla gara coi liguri, segnata da una sconfitta di misura che ha lasciato l’amaro in bocca in casa rossoverde.

"I ragazzi hanno lottato mettendoci tanto impegno e tanta volontà – ha detto il tecnico – e se è vero che sui gol subiti ci sono state altrettante grosse ingenuità da parte nostra, è altrettanto vero che la partita è stata macchiata da due errori arbitrali gravi. Dico questo perché se tu fischi dopo appena due minuti un rigore in cui l’entità della spinta di Celli è tutta da verificare, non puoi non fischiare il rigore al 33’ su Ferrante perché quest’ultimo è stato cinturato e buttato a terra.

Quindi, se c’è rigore vale per entrambe le squadre, e se non c’è rigore vale ugualmente la stessa cosa per tutte e due le contendenti. Siamo partiti col piede sbagliato e prepariamoci perché sarà un’annata come quelle precedenti nelle quali non siamo mai stati fortunati in questi episodi". Sui giovani Lucarelli ha espresso grande soddisfazione. "I ragazzi sono stati bravi e volenterosi, entrando molto bene in partita.

Quando si hanno tanti giovani si può concedere qualcosa agli avversari sotto il profilo dell’esperienza, ma secondo me il risultato finale è ingiusto perché la Sampdoria, tranne il rigore e il secondo gol in contropiede non ha mai impensierito Iannarilli, mentre noi abbiamo creato delle buone situazioni con Falletti nel primo tempo e fatto molto bene nella ripresa. L’esito della gara – ha concluso il tecnico – forse è più giusto se riferito alla differenza esistente tra gli organici delle squadre e non per quanto si è visto realmente sul campo".

MERCATO: la Ternana ha definito col Perugia e con il calciatore tutti i dettagli per il trasferimento alla corte di Lucarelli, a titolo definitivo, della mezzala destra Gregorio Luperini (1994) che sarà a Terni in giornata. In settimana sono attesi pure gli annunci relativi all’acquisizione dal Torino, in prestito, del giovane mediano lituano Gvidas Gineitis (2004) e del centrocampista francese Brian Bayeye (2000). In uscita, destinazione Casertana, l’attaccante Alexis Ferrante e il centrocampista Filippo Damian.