Ternana, Lucarelli in panchina già a Palermo?

di Augusto Austeri

In casa rossoverde sono ore di riflessione, o meglio, di attesa. Il dubbio riguarda ovviamente il nome del tecnico che domani sarà in panchina a Palermo: Paolo Favaretto oppure...Cristiano Lucarelli? Il primo, “coach“ dei calci piazzati, ieri mattina ha diretto l’allenamento di ripresa insieme a Carlo Mammarella. I tempi sono molto stretti, anche in seguito al calendario che prevede sfide ravvicinate. E’ dunque uno scenario simile a quello che aveva caratterizzato la vigilia della gara di Venezia, quando lo stesso Mammarella allenò il team insieme a Richiard Vanigli, prima dell’arrivo di Aurelio Andreazzoli che diresse la squadra al "Penzo". Stefano Bandecchi, dopo Ternana-Cittadella, ha detto che avrebbe riflettuto sul da farsi e soprattutto: "Sentirò Lucarelli, che dovrà eventualmente rivedere alcune sue posizioni. Altrimenti si dimetta (contratto fino al 2025, n.d.r.). Se torna e non fa quello che mi attendo lo rimanderò via. La sua squadra aveva forti lacune e spero che abbia imparato la lezione. Spero che torni il Lucarelli della Serie C e che sia maturato anche per quanto riguarda i rapporti con il sottoscritto".

Non è dunque da escludere che, qualora le parti abbiano ritrovato una sufficiente convergenza di opinioni, il tecnico livornese possa tornare in panchina fin dalla gara di domani al “Barbera“ (ore 20.30). La soluzione continua a essere la più gettonata, anche perchè la situazione della squadra (classifica che peggiora e le molte assenze) sembra tale da non consentire periodi di adattamento, neanche minimi, per un eventuale nuovo tecnico. Lucarelli conosce il gruppo come le proprie tasche e questo può essere senza dubbio un vantaggio oggettivo, in vista delle gare che decideranno la stagione. Vedremo dunque se le prossime ore, o al massimo la giornata di domani, porteranno novità a livello ufficiale, o se tutto slitterà alla gara di domenica prossima con il Benevento al “Liberati“.

Notiziario. Anche la gara di Palermo sarà caratterizzata da forte emergenza. E’ di nuovo out Donnarumma, infortunatosi contro il Cittadella al flessore della coscia sinistra e che oggi si sottoporrà a esami strumentali. E’ ancora fermo Ghiringhelli per l’infortunio rimediato nel derby. Continuano ad allenarsi in modo personalizzato Agazzi, Mantovani, Favilli e Capuano. Torna disponibile il centrocampista Cassata che ha scontato il turno di squalifica, ma ci sarà lo stop per il collega di reparto Proietti che è stato espulso sabato scorso. Vedremo se ci saranno particolari novità nell’undici (a maggior ragione in caso di arrivo di Lucarelli) e qualche variazione a sorpresa nelle scelte dettata non solo da questioni tattiche, ma anche dalla condizione dei singoli. La squadra partirà oggi per Palermo, dove nel pomeriggio svolgerà la seduta di rifinitura.