Ternana, Lucarelli: "A Brescia con l’approccio giusto"

Un concetto-chiave per la gara di Brescia: cancellare il primo tempo di Ferrara, ripartire dal secondo. Cristiano Lucarelli spiega: "Non dovremo commettere lo stesso errore di sabato scorso. Se pensiamo di andare a giocare contro l’ultima in classifica rischiamo di fare anche peggio. Con il giusto approccio e anche un po’ di paura potremmo invece far bene. Il Brescia è un grande enigma. Ha una rosa forte, una Società attrezzata e un Presidente che ha anche vinto campionati. L’organico è migliore di quello della Spal. Da lontano è difficile capire i reali motivi della situazione. Ma la Serie B è anche questa". La prossima settimana è molto interessante, vedi scontro diretto Pisa-Cagliari, il fatto che domenica 16 i toscani saranno di scena al "Liberati" e che giovedì sarà discusso il deferimento della Reggina (anche il Parma rischia una penalizzazione). Lucarelli non vuol sentirne parlare e sfiora anche il tema-Società: "Se pensiamo a tutto questo siamo già 1-0 per il Brescia. Penso a uno step alla volta. Mi fa piacere che un pareggio a Ferrara possa scatenare ottimismo, ma io ho nella mente quel primo tempo. Oggi la classifica fa venire la labirintite. Poi ho letto di cessioni di quote societarie e nuovi ingressi. Quando sono tornato chiesi di parlare soltanto di calcio. Non ce l’ho con i giornalisti – conclude il tecnico rossoverde – che fanno il proprio lavoro". Questa mattina la squadra raggiungerà Tirrenia (Centro di Preparazione Olimpica) dove domani effettuerà anche la rifinitura. Coulibaly risente di un lieve affaticamento muscolare. Agazzi è tornato in gruppo.

CALENDARIO. La LegaB ha pubblicato il programma delle ultime due giornate di campionato. La 18a (Como-Ternana) si giocherà sabato 13 maggio alle 14, la 19a (Ternana-Frosinone) venerdì 19 maggio alle ore 20.30.

Augusto Austeri