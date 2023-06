Ternana, la voce dei tifosi "Disorientati e preoccupati"

di Augusto Austeri

Situazione tutta da decifrare e tifosi preoccupati al massimo livello. L’incompatibilità riguardante Stefano Bandecchi tra la carica di Sindaco e quella di presidente-proprietario della Ternana Calcio (come Unicusano) ha generato grande e ovvia inquietudine sulla piazza. Il nodo primario è relativo alla concessione del "Liberati". La relativa convenzione, ridefinita lo scorso anno dalla Società rossoverde con il Comune, scadrà il 30 giugno 2024. Ma gli scenari sono improvvisamente divenuti imponderabili e i tempi sono molto stretti non soltanto dal punto di vista istituzionale. In sede di iscrizione al campionato 20232024, da effettuare entro il prossimo 22 giugno, deve infatti essere indicato l’impianto in cui la squadra giocherà le gare interne. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs, auspica dunque che la fondamentale questione relativa all’incompatibilità riguardante Bandecchi possa risolversi in tempi più rapidi possibile: "Da tifosi e da rappresentanti di una parte considerevole di essi – si legge nella nota – siamo profondamente interdetti a fronte degli ultimi accadimenti che stanno emergendo. Non avendo alcuno strumento per esprimere opinioni e giudizi in tema di diritto amministrativo e di norme del TUEL (Testo Unico Enti Locali) confidiamo e ci aspettiamo che segreteria comunale e sindaco (ed imprenditore di tal livello) trovino, in tempi brevi e nel rispetto delle leggi vigenti, la soluzione migliore nei complessivi e superiori interessi della città e della squadra". La macchina organizzativa della Società rossoverde rischia di entrare in una temporanea e deleteria fase di stallo. Sembrava certo che la prossima settimana sarebbero stati annunciati il nome del direttore sportivo e dell’allenatore. Vedremo. Comunque, a maggior ragione in uno scenario caratterizzato da grandi incognite per l’immediato futuro, resta in auge l’ipotesi di conferma per Luca Leone, del ritorno di Aurelio Andreazzoli (tuttora vincolato alla Ternana), o della permanenza di Lucarelli (meno probabile, almeno in apparenza). In questa situazione appare fondamentale affidarsi a coloro che conoscono bene i componenti della rosa, i meccanismi societari e l’ambiente. Questo andrebbe ad agevolare il percorso di programmazione, a iniziare dalle scelte relative al folto gruppo dei calciatori sotto contratto, alla definizione nei dettagli del ritiro estivo. Quest’ultimo potrebbe di nuovo svolgersi in gran parte a Cascia, dove anche lo scorso anno la Ternana si è trovata bene.