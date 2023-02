Ternana, la carica di Andreazzoli "Energia positiva e voglia di vincere"

di Augusto Austeri

Varie scelte obbligate e l’incognita-modulo. Le fere si presentano alla grande sfida senza pedine importanti. Aurelio Andreazzoli vive comunque l’atmosfera del suo primo derby umbro con pragmatismo e fiducia: "E’ inutile parlare di chi non c’è. Guardo a quelli che ci sono, in un numero più che sufficiente per disputare questa partita. Anche se io non giro per la città, ma preferisco il fiume, so bene che è una partita molto sentita e storica per entrambe le piazze, che coinvolge tutti. La nostra settimana di preparazione è stata uguale alle altre. Si è tentato di risolvere i problemi e di dare alla squadra quello che reputo opportuno".

Castori e Andreazzoli, due idee di calcio in apparenza piuttosto diverse, ma entrambe caratterizzate da efficacia e validi risultati. Sfida molto interessante anche per chi ama gli aspetti tattici: "Speriamo sia una partita piacevole da vedere. Non so quali differenze ci siano tra me e Castori. Di certo, avremo entrambi l’idea di vincere. Lui è considerato un verticalizzatore, ma lo sono anch’io. Il suo calcio è redditizio nel tempo e posso esprimermi sulla persona in modo estremamente positivo. Ci accomuna una carta d’identità non freschissima. Il Perugia è molto bravo nell’imprimere il credo del suo allenatore alla partita, come la capacità di attaccare subito, con quella frenesia che caratterizza tutta la Serie B e a cui è necessario sapersi adattare, anche se a volte potrebbe far piacere rallentare un po’ la manovra". Uno dei temi più ricorrenti in settimana, a causa dei vari forfait, è stato quello relativo alle opzioni per il sistema di gioco: "Vedremo cosa conviene fare. Anche sabato scorso contro il Parma gli eventi ci hanno obbligato a cambiare delle cose e la squadra non ha dato segni di cedimento, terminando addirittura in crescendo".

Nella Ternana sembra scontato l’impiego di un reparto offensivo con tutti elementi dotati di grande rapidità ed estro: "E’ evidente che non potremo tirare il pallone in aria se dovessero giocare coloro che hanno terminato la gara sabato scorso. Ma il nostro modo di interpretare le partite non deriva dalla statura e dalle caratteristiche fisiche dei calciatori. Mi piacerebbe avere due o tre che davanti si muovono molto e con continuità, senza affidare compiti precisi al di là che siano attaccanti o centrocampisti che si inseriscono. Dipenderà anche da come si mette la partita".

L’aspetto mentale: "Dovrà essere quello che da alcune partite stiamo esprimendo in modo compiuto, come nella gara di sabato scorso in cui anche negli ultimi quindici minuti ho visto un’energia molto positiva". In settimana c’è stato il confronto con gli arbitri, in cui si è parlato anche del secondo gol annullato contro il Parma: "Ci è stato detto da Rocchi che non era da annullare. E’ dunque un episodio che ha fatto giurisprudenza – conclude Andreazzoli – e non ne saranno annullati altri del genere".