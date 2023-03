Ternana, infermeria piena "Domani tutti allo stadio"

di Massimo Ciaccolini

Si avvicina il confronto casalingo col Benevento e Mister Lucarelli è costretto a fare la conta dei calciatori disponibili perché l’infermeria rossoverde è ancora piena. La situazione è monitorata costantemente ma in ogni caso le sicure assenze riguardano i difensori Marco Capuano, Marino Defendi e Luca Ghiringhelli, in aggiunta a quelle degli attaccanti Alfredo Donnarumma e Andrea Favilli. Da verificare, invece, le condizioni del centrocampista Davide Agazzi che nell’allenamento svoltosi ieri mattina al "Taddei" ha lavorato parzialmente in gruppo. Anche per quest’ultimo, però, nonostante i progressi non sembrano esserci possibilità di recupero, neanche in extremis, in vista della partita contro i campani mentre appare certo il suo rientro in occasione della trasferta del 12 marzo in casa del Genoa, al pari di Favilli che è un ex grifone rossoblù. In compenso, Lucarelli recupera per la mediana Mattia Proietti che a Palermo ha scontato il turno di squalifica rimediato contro il Cittadella. Le fere sosterranno l’allenamento di rifinitura stamattina (ore 11) al "Taddei", a porte chiuse, e al termine della seduta di lavoro Lucarelli diramerà la lista dei convocati. Per l’importante confronto col Benevento il club rossoverde ha realizzato un video, diffuso sui propri canali social, estrapolando l’intervento fatto da Lucarelli nella conferenza stampa di mercoledì scorso dopo la trasferta a Palermo, nel quale il tecnico ha rivolto un appello ai tifosi delle fere ad essere presenti al "Liberati". "Visto che si gioca di domenica alle 3 del pomeriggio – ha detto l’allenatore – e che di domenica ci piace a tutti …., tutti allo stadio senza se e senza ma! Grazie".

Giovani: è intenso il programma delle giovanili rossoverdi per questo fine settimana. Oggi (ore 11) la Primavera di Mariani riceverà il Crotone al "Gubbiotti" di Narni, mentre domani (ore 10.45), sempre nell’impianto narnese, l"Under 17" di Schenardi ospiterà il Cosenza. Doppia sfida alla Fiorentina, domani in trasferta, per gli "Under 15" di Schiavi e gli "Under 16" di Caccavale, che giocheranno rispettivamente alle ore 15 e alle ore 17.15. Impegno fuori casa, sempre domani (ore 12.30), anche per gli "Under 14" di Brunetti che saranno di scena a Frosinone.