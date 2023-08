Ternana in Coppa Italia Debutto con la Salernitana

di Augusto Austeri

Fere a Salerno per la Coppa Italia. Intanto, il diesse Stefano Capozucca mette a segno altri colpi: torna Favilli, arrivano Marginean, Pyyhtia e Ramos. Alle 17.45 (diretta Canale 20 Mediaset) la Ternana sarà impegnata all’"Arechi": "La volontà è al top – spiega Cristiano Lucarelli (foto) – ma non lo siamo a livello di condizione fisica. Dunque, è importante mostrare gli esiti del lavoro svolto ed evitare infortuni. Giocheranno alcuni nuovi e vedrete molte staffette". La Salernitana: "Bella realtà e gran pubblico. Con Iervolino hanno fatto un’impresa e un ottimo campionato. All’"Arechi" ho esordito da professionista e ho svolto il corso di allenatore di 3a categoria. L’ex presidente Aliberti provò più di tutti a portarmi alla Salernitana". Le caratteristiche della nuova Ternana: "Vorremmo essere squadra fisica e propositiva. In fase di copertura voglio dieci uomini dietro la linea della palla e tanta corsa. Giocheremo comunque molto alti, attaccando con almeno cinque elementi. La Società – conclude il tecnico – sta allestendo un gruppo coerente con l’ambizione di quest’anno che è la salvezza". Sono out Lucchesi e Raimondo squalificati, Agazzi, Ferrara e Paghera infortunati. Vari indisponibili anche nella Salernitana. MERCATO. Arrivano con la formula del prestito l’attaccante Andrea Favilli dal Genoa (obbligo di riscatto in caso di salvezza), i centrocampisti Iulius Andrei Marginean dal Sassuolo (ufficiale, subito convocato), Niklas Pyyhtia dal Bologna, Jesus Alba Ramos dalla "cantera" del Barcellona. Per l’attaccante Ilija Nestorovski, svincolato ex Udinese, è in lizza anche il Cosenza. In caso di partenza di Niccolò Corrado potrebbe arrivare Christian Travaglini dal Cagliari. COSI’ IN CAMPO. Stadio "Arechi" ore 17.45.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, L.Coulibaly, M.Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All.: Sousa.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, Ferrante. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Giua di Olbia.