Ternana, gara complicata contro il Cagliari di Ranieri

di Augusto Austeri

Gara complicata per vari motivi. Ma le fere sembrano trovare la migliore espressione contro le avversarie più quotate. A Cagliari la squadra di Lucarelli prova dunque a metabolizzare quanto accaduto contro il Venezia (e le conseguenti diatribe a vari livelli) per conquistare punti che servono in primis per la salvezza. Anche all’"Unipol Arena" i rossoverdi non saranno soli: 176 tifosi in curva ospiti. Lucarelli proporrà almeno un paio di varianti rispetto a domenica scorsa. Nei 23 convocati non ci sono lo squalificato Di Tacchio e l’infortunato Capuano. Recupera Sorensen, ma è reduce da una settimana di lavoro ridotto. Rientra Mantovani dalla squalifica e dovrebbe giocare centrale in una possibile difesa a quattro, affiancato da Diakité. Se dovesse esserci Sorensen dall’inizio, il francese agirebbe sulla corsia di destra, o come terzo centrale in caso di linea a tre. In mediana ci sono grandi chance per Proietti, con l’arretramento di Palumbo qualora Lucarelli dovesse riproporre a supporto di Favilli sia Falletti che Partipilo. Se uno dei due dovesse iniziare dalla panchina, in mediana ci sarebbe spazio per Coulibaly (o Cassata) e Palumbo avanzerebbe il proprio raggio d’azione.

Il Cagliari. Ranieri deve fare a meno sulla trequarti dell’infortunato Mancosu e anche di Falco che sembrava destinato a sostituirlo. Dunque, fiducia a Rog o Luvumbo. E’ out anche il difensore-cursore mancino Azzi per squalifica (probabile impiego di Barreca). In attacco, per affiancare il capocannoniere Lapadula è ballottaggio Pavoletti-Prelec.

Primavera. La Ternana vince 4-1 a Monopoli (25’pt e 31’st Ferrara, 38’pt Koffi, 11’st Monesi, 46’st Mazzotta (M. rig.). In classifica la squadra di Ferruccio Mariani guadagna due punti su Imolese e Reggina (penultima e ultima), rafforzando la posizione-salvezza.

Femminile. Oggi alle 15 (26a giornata di Serie B), la Ternana sfida in trasferta il Chievo (diretta in chiaro su Eleven Sports). "Partita stimolante – commenta il tecnico rossoverde Fabio Melillo – tra due squadre propositive. Qualche calciatrice sta stringendo i denti, ma vogliamo almeno l’attuale quarta posizione (le venete inseguono a -7, n.d.r.), continuare a mostrare le nostre qualità e ci piace l’etichetta di squadra-spettacolo, meritata con numeri e prestazioni".

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Unipol Domus", 16.15.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Barreca; Nandez, Makoumbou, Deiola; Rog; Lapadula, Pavoletti. All.: Ranieri.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Diakité, Mantovani, Corrado; Agazzi, Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti; Favilli. All.: Lucarelli.

Arbitro: La Penna di Roma.