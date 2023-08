Ternana, gara a porte chiuse Col Catanzaro si gioca a Lecce

Contro il Catanzaro, domenica (ore 20.30), le fere giocheranno allo stadio "Giardiniero-Via del Mare" di Lecce. Lo ha ufficialmente reso noto La Lega di B, ieri pomeriggio, per la perdurante inagibilità del "Ceravolo", mentre oggi è atteso il provvedimento della Prefettura di Lecce relativo alla disputa della gara a porte chiuse, per motivi di ordine pubblico legati alle concomitanti manifestazioni previste nella zona dell’impianto pugliese per la Festa del Santo Patrono della città.

Si preannuncia, dunque, una trasferta complicata per le fere che partiranno sabato con un volo di linea diretto a Brindisi e faranno ritorno a Terni lunedì mattina. La squadra prosegue la preparazione alla gara coi calabresi e dopo la doppia seduta di lavoro di ieri tornerà a sudare stamattina al "San Paolo" di Narni Scalo. In queste ore la Ternana è interessata di riflesso al caso relativo a Francesco Di Tacchio, che dopo il trasferimento in prestito dalle fere al Sudtirol ha deciso di lasciare il ritiro della squadra bolzanina. Il Sudtirol è alla ricerca di un sostituto, ma prima deve piazzare altrove Di Tacchio col consenso del calciatore e della Ternana che, ovviamente, non avrebbe preclusioni in tal senso. Il mediano rischia pure una vertenza da parte delle due società che potrebbero far valere il rispetto dei rispettivi diritti contrattuali.

ARBITRO: Catanzaro-Ternana sarà diretta da Niccolò Baroni di Firenze che ha 6 precedenti con le fere tra campionato e Coppa Italia (Assistenti: Barone e Ceolin; IV Ufficiale: Di Reda; VAR Pairetto; AVAR Di Marco).

ABBONAMENTI: da oggi e fino al 29 agosto, ad eccezione di domenica prossima, il botteghino del "Liberati" sarà aperto per la ripresa della campagna abbonamenti. Gli orari di vendita sono dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Massimo Ciaccolini