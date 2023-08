Ternana, fiducia Lucarelli "Non partiamo battuti"

di Augusto Austeri

In casa rossoverde è un Ferragosto di valutazioni e attesa. La prestazione di Salerno non dispiace, il mercato è tutt’altro che chiuso (si attende Favilli e non solo, si parla di Galabinov o Nestorovski, starebbero per partire Corrado e altri), l’attenzione si sposta sull’esordio in campionato con la Sampdoria. La Ternana in versione provvisoria vista all’"Arechi" lascia ben sperare, anche tenuto conto delle molteplici ed eterogenee questioni che hanno caratterizzato la prima parte dell’estate.

Contro un’avversaria di Serie A sono emerse una notevole compattezza e una buona intesa nella manovra. Cristiano Lucarelli parte proprio da quanto visto domenica scorsa per anticipare le possibili difficoltà dell’esordio in campionato con la Samp (sabato prossimo al "Liberati" ore 20.30): "Avremmo potuto osare di più – spiega il tecnico – ed è mancata un po’ di cattiveria, ma sono soddisfatto e ho ringraziato i ragazzi. Sapevamo della differenza di valori e che la Salernitana era avanti nella preparazione. Anche la Samp starà meglio di noi. Dovremo gestire bene le energie, ma non partiamo battuti". L’undici non sarà certamente identico a quello dell’"Arechi", anche per possibili novità di mercato. L’arrivo in prestito dell’esterno mancino Christian Travaglini dal Cagliari lascia ipotizzare la partenza di Niccolò Corrado (Genoa o Sassuolo?) con il placet dell’Inter che vanta il diritto di ricompra. Lo Spezia non sembra mollare per Salim Diakité.

Si attende l’ufficialità per operazioni già definite da Stefano Capozucca: il ritorno dal Genoa dell’attaccante Andrea Favilli, l’arrivo dei giovani centrocampisti Niklas Pyyhtia dal Bologna e Jesus Alba Ramos dal Barcellona. Il diesse segue gli esperti attaccanti Andrej Galabinov della Reggina e Ilija Nestorovski svincolato. Ieri la squadra rossoverde è subito tornata ad allenarsi al "San Paolo" di Narni Scalo dove ha svolto un test con la formazione primavera di Massimo D’Urso.