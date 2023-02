Ternana, è Lucarelli-bis Primo ostacolo il Palermo

di Augusto Austeri

Lucarelli-bis. Il ritorno del tecnico, che stasera sarà in panchina a Palermo, era nell’aria fin dal postpartita di Ternana-Cittadella, quando Stefano Bandecchi (seppure con qualche riserva di routine) l’aveva anticipata in conferenza. La decisione è dettata da opportuno pragmatismo e da esigenze prioritarie. Il Presidente ribadisce l’obiettivo-playoff, ma la classifica impone anche di guardarsi alle spalle e il calendario è intenso. Lucarelli ha un contratto fino al 2025, conosce il gruppo come le proprie tasche e dunque non ha bisogno di tempo alcuno per fare le proprie deduzioni e tentare un inversione di rotta. Non si è dunque attesa la prossima gara con il Benevento. Dai social sembra giungere conferma che il ritorno del Mister livornese fosse auspicato dalla maggioranza dei tifosi, aspetto non secondario in questa rovente fase di spaccature. "Un po’ me lo aspettavo – spiega Lucarelli a Tag24 (sito di Unicusano) – ma conoscendo il Presidente so che potevano esserci sorprese dell’ultimo minuto. Con Bandecchi eravamo rimasti in buoni rapporti, altrimenti non avrei accettato. Dobbiamo provare a fare subito risultato in una partita con tante difficoltà. La squadra che ho lasciato sapeva venir fuori dai momenti complessi. Mi aspetto una grande risposta, una gara tutta cuore e fatica. Non mi prefiggo nulla e non voglio fare promesse. Sono passati tre mesi e devo capire se la situazione è la stessa che ho lasciato. Possono essere successe molte cose, tra dinamiche interne e equilibri". Una telegrafica dichiarazione rilasciata da Bandecchi all’Ansa: "Se sono soddisfatto del ritorno di Lucarelli? Le partite vanno vinte e quindi lo dirò tra 12 gare". Con Cristiano Lucarelli ci sono già il suo "vice" Richiard Vanigli e il match analyst Jacopo Alberti. Il resto dello staff si aggregherà domani. Nei 21 convocati che hanno svolto la rifinitura a Palermo non ci sono gli infortunati Capuano, Ghiringhelli, Agazzi, Donnarumma e Favilli, lo squalificato Proietti (un turno di stop). Prima chiamata per Ferrante e Ferrara, centrocampisti "primavera". Probabile ritorno alla difesa a 4. Nel Palermo sono out i difensori Graves e Sala (difensori). Il fantasista Verre non è al meglio. La Ternana Calcio in ogni sua componente partecipa al dolore per l’improvvisa scomparsa del papà di Edoardo Busala, responsabile controllo e gestione della LNPB.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Barbera" ore 20.30.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Aurelio; Segre, Verre, Gomes; Valente, Brunori, Tutino. All.: Corini (squalificato, in panchina Lanna).

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Mantovani, Sorensen, Corrado; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly; Falletti, Palumbo; Partipilo. All. Lucarelli.

Arbitro: Miele di Nola.