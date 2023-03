Ternana, c’è il Benevento Il tecnico: "Gara spartiacque"

di Augusto Austeri

E’ la prima al "Liberati" per il nuovo corso di Cristiano Lucarelli. In settimana il tecnico ha definito quella con il Benevento "una gara spartiacque", chiamando allo stadio i tifosi (buona la prevendita). "E’ una bella occasione per venire a sostenere la Ternana – ribadisce – e credo che lo faranno per tutti i 90 minuti. Non credo verranno per contestarci. Vorrei dalla squadra la stessa prestazione di Palermo, magari con gol. Non ho potuto fare molti allenamenti, ma ho visto i ragazzi molto determinati. Sono tornato per dare il mio contributo e ne sono felice. Comunque, non ho mai avvertito il distacco". Sul Benevento: "Squadra costruita per il secondo anno con l’obiettivo di tornare in A. Ho simpatia per il presidente Vigorito. In trasferta si esprimono meglio, forse perchè sono più leggeri di testa. Hanno calciatori che possono trovare la giocata in ogni momento". Sugli attaccanti: "Devono avere serenità, non frenesia. Ci sono passato anch’io. Ne ho parlato con Falletti, ma anche con gli altri. Basta un gol per cambiarti la stagione. Dobbiamo tornare a giocare col sorriso. Ai ragazzi ho detto che siamo a due punti dai playoff, meglio di un anno fa. Tutte le componenti devono mostrare maturità. Questa maglia – conclude Lucarelli – deve metterci tutti d’accordo". Nei 23 convocati non ci sono gli infortunati Capuano, Ghiringhelli, Defendi, Donnarumma e Favilli. Tornano Agazzi e Proietti che ha scontato il turno di stop. E’ probabile la conferma dell’undici schierato a Palermo. Stellone ha annunciato la formazione. Rientrano dalla squalifica Leverbe e Improta, è recuperato anche Farias. Sono out El Kaouakibi, Veseli, Glik, Ciano, Vokic, Pettinari, Basit e Sanogo.

Calcio femminile. Oggi a Trento (ore 11.00) le rossoverdi cercano i tre punti per riagganciare i primissimi posti. "La squadra ha dimostrato di essere competitiva anche in casa della Lazio capolista – spiega il tecnico Fabio Melillo – e avremmo meritato il pari nonostante il 2° tempo giocato in 10. Le ragazze hanno passato 15 giorni tosti. E’ inevitabile, vista la vicenda di Salvatori Rinaldi. Ma il gruppo è fantastico e sono rimaste sul pezzo nel lavoro e nella determinazione. Il Trento non regalerà nulla, come tutte le squadre in lotta per la salvezza, quindi dovremo proporre il nostro calcio con qualità ed efficacia".

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Liberati" ore 15.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Falletti, Palumbo; Partipilo. All.: Lucarelli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon; Acampora, Viviani, Karic; Improta, Tello; La Gumina. All.: Stellone.

Arbitro: Dionisi de L’Aquila.