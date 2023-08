Ternana, c’è anche Pyyhtia Assenze a centrocampo

di Augusto Austeri

Il gruppo dei nuovi arrivati (oltre ai ritorni di Favilli e Mantovani) raggiunge quota dieci. E’ infatti ufficiale anche l’ingaggio di un altro giovane talento, il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtia (foto Ternana calcio), classe 2003, che la Ternana ha prelevato in prestito dal Bologna. In due campionati nella primavera felsinea il calciatore ha collezionato 40 presenze con 6 gol e 7 assist. Elemento di notevole stazza fisica, è stato anche impiegato da Thiago Motta in 6 partite dell’ultima Serie A e in quella di Coppa Italia dello scorso 11 agosto contro il Cesena. In casa rossoverde le novità non sono certamente finite. Si attende l’ufficialità per l’arrivo in prestito dal Barcellona del centrocampista Jesus Alba Ramos (2003). Nel segmento finale di calciomercato Stefano Capozucca condurrà altre pedine alla corte di Cristiano Lucarelli. Il diesse sta trattando con il Torino il prestito dell’esterno destro francese Brian Bayeye (2000). Ma nel ruolo, in alternativa a Thiago Casasola, si potrebbe puntare anche su Costantino Favasuli che anche nella gara di Salerno ha mostrato grande duttilità tattica. Persistono le voci relative all’arrivo dell’attaccante svincolato Ilija Nestorovski (1990) che starebbe valutando la proposta avanzata dalla Ternana. Continuano a interessare i mancini di centrocampo Giuseppe Mastinu (1991) del Pisa e Nunzio Lella (2000) del Cagliari sul quale c’è anche il Venezia. Nell’ultima fase di mercato ci saranno ovviamente anche delle partenze. Tra Corrado e Diakité, il primo sembra essere quello più indiziato a lasciare la Ternana anche in seguito al diritto di ricompra vantato dall’Inter. Degli over partirà certamente qualcuno tra Sorensen, Capuano, Paghera, Proietti, Damian, Furlan, Agazzi e Ferrante. Oggi la squadra rossoverde sosterrà rifinitura in vista dell’esordio in campionato con la Sampdoria (domani al "Liberati" ore 20.30). Assenze in mediana: non saranno certamente disponibili lo squalificato Labojko e l’infortunato Agazzi. Lucarelli sarà in conferenza stampa alle ore 12.20 odierne.