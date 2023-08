Ternana-Catanzaro stasera a Lecce: Lucarelli: "Unità per vincere" - Terni

Le fere, con identità in fase di definizione, sfidano la neopromossa Catanzaro sul neutro di Lecce. "Affrontiamo la squadra più collaudata – spiega Cristiano Lucarelli (foto) – che ha pareggiato sul difficile campo di Cremona. Mi complimento con Vivarini per la scorsa stagione e per quanto sta facendo. Il campo neutro può essere un vantaggio per noi, ma potrebbe esserlo anche per loro. Lecce è casa mia e vi torno sempre volentieri (due stagioni da calciatore, 26 gol)". Il calendario è intenso: "Farò le scelte opportune, con un pensiero a mercoledì (Cremonese al "Liberati", n.d.r.). Rientreremo a Terni lunedì e avremo un solo vero allenamento. Faremo turnover anche in porta, per capire se Brazao può essere ai livelli di Iannarilli. Siamo costretti a far giocare chi è più avanti nella condizione. Ecco perchè sabato scorso non ho fatto sostituzioni in difesa". Su Bogdan: "E’ l’unico che sul secondo gol della Samp ha fatto la mossa giusta. Ma ho capito perchè raccoglie poche simpatie. Magari partirà e lo rimpiangeremo". Si parla della cessione del difensore croato all’Ascoli in cambio dell’attaccante Dionisi. Lucarelli conclude con un appello: "Ci attende una stagione dura, dobbiamo essere tutti uniti. Quest’anno preferisco dare pacche sulle spalle, piuttosto che criticare. Ma ho fiducia. I calciatori hanno già capito cosa vogliono i tifosi ternani e con la Samp siamo usciti tra la stragrande maggioranza di applausi. Spero che qualche becero non influenzi i miei ragazzi".

COSI’ IN CAMPO. Lecce, stadio "Giardiniero-Via del Mare", ore 20.30.

CATANZARO (4-2-3-1): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli; Ghion, Verna; Brignola, Sounas, Vandeputte; Iemmello. All.: Vivarini.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Bogdan, Celli; Diakité, Luperini, Labojko, Favasuli, Corrado; Falletti, Raimondo. All.: Lucarelli. Arbitro: Baroni di Firenze.

Augusto Austeri