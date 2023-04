Ternana, Bandecchi e Lucarelli ai titoli di coda

La sconfitta col Venezia ha lasciato strascichi preoccupanti in seno alla Ternana, con Stefano Bandecchi (nella foto) che su Instagram ne ha avute per tutti. Ieri la Ternana ha annunciato che "a seguito delle dichiarazioni post-gara dei nostri tesserati" – è riportato nella nota del club – l’unico a parlare con gli organi di stampa sarà il presidente Stefano Bandecchi.

Ci scusiamo per il disagio che arrecheremo agli organi di informazione ma per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice". Bandecchi, sui post di Instagram, è andato giù duro attaccando Cristiano Lucarelli: "Lui è l’allenatore e si dovrebbe vergognare a dire certe cose – ha tuonato il presidente – perché o si è spiegato male oppure non vede le partite. La responsabilità della sconfitta col Venezia è al cinquanta per cento dello staff tecnico e usare certi argomenti per difendersi è da allenatore di Serie C. Dovrebbero restare tutti muti e chiedere scusa ai tifosi intelligenti". Bandecchi ha inoltre aggiunto che "vendere la società non influisce sul rendimento della squadra, ma a giugno non farò quello che voglio ma ciò che devo", confermando che a fine campionato ci saranno importanti novità sulla Ternana. Altre considerazioni il presidente le ha riservate ai tifosi che lo contestano ma quello che è emerso è la sua totale disapprovazione alle dichiarazioni rilasciate da Lucarelli nel dopo-Venezia. In particolare l’aver ribadito, da parte del tecnico, il parere personale che la squadra non ha i mezzi per puntare ai play-off e che "la salvezza rappresenta un’ottima impresa.

Il problema è che non sappiamo comunicare – ha aggiunto Lucarelli – perché quest’anno ci sono società che hanno speso milioni veri per salire in A ma nessuna di queste ha mai sbandierato ai quattro venti di voler puntare alla promozione". L’aria è tornata ad essere pesante in casa rossoverde e alle viste c’è la trasferta a Cagliari. Intanto, il gruppo umbro dell’U.S.S.I. ha espresso disappunto per la decisione del silenzio stampa della Ternana, e invitato Lucarelli a un "maggior rispetto degli organi di informazione e dei loro operatori evitando generalizzazioni e l’utilizzo di termini denigratori".

Massimo Ciaccolini