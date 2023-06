Ternana, assalto ai big Richieste anche per Diakité

di Augusto Austeri

Richieste concrete per i rossoverdi-top. E questa volta la Ternana potrebbe non blindarli tutti. Era ipotizzabile che, nonostante il deludente campionato della squadra nel suo complesso, le sirene di mercato avrebbero iniziato ben presto a cantare per i calciatori che associano elevate qualità tecniche a una carta d’identità interessante. Ecco dunque l’interesse per Antonio Palumbo (valutato oltre 2 milioni, in lizza ci sarebbero Cremonese e Modena); Anthony Partipilo (1,5-2 milioni, Parma in vantaggio sul Palermo), Salim Diakité (vicino a 1 milione, per lui Cremonese e un paio di Società estere), Niccolò Corrado (Inter che potrebbe esercitare il diritto di ricompra per 1,5 milioni).

Negli scorsi anni la Ternana avrebbe quasi certamente risposto picche a ogni richiesta. Questa volta non sarà così. Sussiste infatti la necessità di ridurre il budget gestionale, operazione che passa alla riduzione del numero degli "over" in rosa, sacrificando (senza svenderle) anche pedine-top che vantano contratti con lunga scadenza. Ci sarà ampio spazio per i giovani, dai quali il tecnico Aurelio Andreazzoli ha sempre ottenuto la massima espressione. Per il definitivo delinearsi degli scenari di mercato sarà comunque bene attendere gli sviluppi societari, vedi cessione annunciata da Stefano Bandecchi e per la quale potrebbero esserci sviluppi in settimana. E’ lecito chiedersi se una nuova Proprietà andrebbe a confermare, limitare o accentuare la linea operativa improntata a un’importante riduzione dei costi.

Sul fronte dei possibili arrivi, proprio tenuto conto che si punterà molto sulla linea verde, non mancano i nomi accostati alla Ternana. Secondo calcioternano.it ci sarebbe ad esempio un interesse per Diego Valencia (2000), centravanti della Salernitana. Da Pescara si parla dell’attaccante esterno Davide Merola (2000) rientrato all’Empoli dopo la stagione disputata nel club abruzzese. Per lui sarebbero in lizza anche Ascoli e Feralpisalò.