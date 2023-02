Ternana, Andreazzoli verso il cambio di modulo Mammarella: "L’emergenza porta a dare di più"

di Augusto Austeri

Tanti dubbi, che si estendono anche al modulo. In casa rossoverde la settimana di avvicinamento al derby prosegue con forte apprensione relativa agli infortuni. Ad oggi, sembrano certamente destinati al forfait Agazzi e Bogdan che hanno saltato anche la gara con il Parma, Corrado e Favilli che sabato hanno dovuto lasciare il campo anzitempo (out anche Capuano). Ieri non si sono allenati, sottoponendosi a terapie in infermeria. Hanno svolto lavoro personalizzato il lungodegente Capuano, Ghiringhelli (col Parma non è rientrato in campo dopo l’intervallo) e Partipilo. Andreazzoli ha lasciato intendere fin dal postpartita di sabato che non intende fasciarsi la testa, ma il gran numero delle possibili assenze (compresa quella di Diakité, out per squalifica) potrebbero indurlo a variare il modulo, vedi ricorso alla difesa a 4, soprattutto qualora si verificasse le indisponibilità di Corrado e Ghiringhelli. In tal caso Defendi e Martella agirebbero fasce del reparto arretrato. L’assenza di Favilli andrebbe a generare una fase offensiva caratterizzata essenzialmente da estro e rapidità, vedi Falletti, Palumbo e Partipilo (dovrebbe recuperare), con l’incognita legata all’impiego e minutaggio di Donnarumma. Carlo Mammarella, che vive a costante contatto con la squadra, ha parlato del derby ad AM Terni Television, sottolineando concetti interessanti: "L’emergenza ti porta anche a tirar fuori dal gruppo quel qualcosa in più – ha spiegato il Club manager – a maggior ragione in un derby. E devo fare i complimenti a Cristiano (Lucarelli, 3 vittorie e un pari nelle 4 sfide con il Perugia) perchè nel preparare questo tipo di partite ha lasciato qualcosa nella squadra che, dunque, riesce a gestire al meglio la particolare tensione". L’esperienza di Andreazzoli può essere molto importante: "Si sfidano due tecnici con idee di calcio diverse. Ammiro Castori che ha vinto in tutte le categorie e che riesce a fare del suo meglio nei momenti di difficoltà. Per noi che giochiamo a viso aperto un calcio propositivo può essere uno svantaggio il fatto che il Perugia sappia difendersi bene e ripartire in contropiede. Ma credo che Andreazzoli – conclude Mammarella – possa proporre qualcosa di nuovo a livello tattico".