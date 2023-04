Ternana al gran completo Recupera anche Partipilo

di Augusto Austeri

Fere al completo, ma contro il Pisa saranno fondamentali il carattere e la compattezza. Per la sfida con i toscani (domani ore 16.15 al "Liberati) Lucarelli potrebbe avere tutte le pedine pronte all’impiego, visto che nell’ultimo allenamento anche Partipilo è tornato ad allenarsi in gruppo. E’ qualcosa di sensazionale, ripensando alla grave e costante emergenza che ha caratterizzato gli scorsi mesi. Ma le partite di Ferrara e Brescia sembrano rivelare che in questo momento il problema maggiore della squadra è la testa (vedi in primis il fallimentare approccio alle due gare). Domani, dunque, servirà una versione ben diversa dei rossoverdi, tipo quella che ha consentito di battere con merito il Bari. Lucarelli, in linea con quanto dichiarato nel dopo-Brescia, resta in silenzio e dopo l‘odierna rifinitura (ore 10 a porte chiuse) non sarà in conferenza-stampa. E’ dunque ancor più difficile ipotizzarne le scelte, ma sono probabili novità in ogni reparto (vedi ad esempio chance per Capuano e Proietti) e a livello tattico, nel tentativo di rigenerare la concretezza sotto rete, sempre con un occhio di riguardo agli equilibri che contro un team come il Pisa possono essere determinanti. TIFOSI. "Sostenere la squadra – si legge in un comunicato di Rocca Rossoverde – deve essere indipendente dalla categoria, dai risultati, dalla società e dai suoi calciatori. Si va allo stadio per tifare le Fere perché rappresentano la città e noi stessi. Tifiamo per 90 minuti senza se e senza ma, al termine della partita si daranno i giudizi".

Settore giovanile. Oggi al "Gubbiotti" di Narni (ore 15) la Primavera, tornata in corsa per i playout con la vittoria nel derby, sfida la capolista Lazio.

Domani l’U17 sarà impegnata a Palermo (ore 14), mentre U15 e U16 giocheranno all’Unicusano Training Center contro i pari età del Sassuolo (rispettivamente ore 11 e ore 15). SETTORE FEMMINILE. In Serie B le rossoverdi giocheranno domani sul campo del Tavagnacco (ore 12, diretta streaming in chiaro su Eleven Sports). Domani sarà in campo anche la Primavera contro il Cesena al "Cicioni" (ore 15), le U10 giocheranno a Otricoli (ore 10.30) e all’Unicusano Training Center (ore 10.30) si svolgerà il triangolare "Danone Cup" tra Ternana, Perugia e Gualdo. Oggi (ore 18.30), sempre nell’impianto di Via Sabotino, le U15 sfidano il San Marino Academy.