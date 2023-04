Ternana a porte aperte Ora testa al Cagliari

di Massimo Ciaccolini

Dopo la bufera abbattutasi in casa rossoverde a seguito della pesante sconfitta casalinga subita domenica scorsa col Venezia, l’atmosfera generale nel mondo-Ternana è ancora carica di tensione. Sembrano dominare il nervosismo e l’agitazione che sono deleteri e rischiano di compromettere una situazione divenuta assai complessa. C’è, però, l’assoluta necessità di concentrare tutte le energie a disposizione sulle quattro partite che restano ancora da disputare nella cosiddetta regular season, vale a dire le trasferte a Cagliari e a Como e gli impegni al "Liberati" col SudTirol e il Frosinone, nelle quali la Ternana dovrà profondere il massimo impegno perché non rappresentano affatto delle passeggiate. Adesso è tempo di pensare alla difficile trasferta di domenica (ore 16.15) in programma all’"Unipol Domus", dove le fere troveranno un ambiente molto caldo e non soltanto dal punto di vista climatico. Il Cagliari di Claudio Ranieri, infatti, vuole riscattare immediatamente la sconfitta subita a Parma nell’ultimo turno di campionato e consolidare la propria presenza nella zona play-off. Anche i rossoverdi sono obbligati a fare risultato per dimenticare il tonfo col Venezia, ma prima di ogni cosa l’intero ambiente dovrà compiere lo sforzo di ritrovare compattezza ed equilibrio per affrontare e superare le oggettive difficoltà che attanagliano la Ternana in questa fase cruciale della stagione agonistica. Nel pomeriggio (ore 15.30) la squadra tornerà ad allenarsi al "Taddei", a porte aperte, dopo un giorno di riposo. Ci saranno da verificare le condizioni fisiche del difensore Marco Capuano e del centrocampista Mamadou Coulibaly i quali, in ogni caso, non sembrano recuperabili per la trasferta in Sardegna dove Cristiano Lucarelli non potrà disporre neanche dell’esperto mediano Francesco Di Tacchio, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo perché contro il Venezia è stato ammonito in regime di diffida. Di Tacchio tornerà a disposizione il 6 maggio nella gara contro il SudTirol. In compenso, a Cagliari Lucarelli recupererà Mantovani che ha scontato la giornata di inibizione. Tra i sardi, fermato il difensore Azzi.