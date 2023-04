Tenta di aggredire arbitro: 10 turni di stop

Decisioni pesanti soprattutto in Prima categoria. Dieci giornate di stop per Luis Gomez Preciado (Santa Sabina) "perché al 30º del secondo tempo, dopo aver ricevuto una ammonizione, si scagliava contro l’arbitro, in un primo tempo pronunciando frasi offensive nei suoi confronti e strattonandolo leggermente per un braccio senza provocargli dolore, subito dopo tentando di aggredirlo fisicamente senza riuscirvi per il pronto intervento di alcuni compagni di squadra". Otto giornate invece per Francesco Giuntini (Ferentillo Valnerina) "perché all’11’ del secondo tempo, polemizzando per una mancata concessione di un rigore, spintonava l’arbitro in maniera gravemente irriguardosa ma senza provocare dolore". Quattro giornate per Maximiliano Cejas (Ferentillo Valnerina) "perché al 42’ del secondo tempo, proferiva frasi irriguardose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro". Tre turni di stop invece per Alessandro Rossi (Ponte Felcino) "perché colpiva un avversario con un pestone che scatenava un parapiglia". Ammenda di 300 euro per il Passignano. Inibizione fino al 31 maggio 2023 per il dirigente Fabrizio Pedini (Passignano).