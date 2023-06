Tensione tra tifosi e società della SPAL, il Presidente Joe Tacopina bocciato da Curva Ovest

Tensione tifosi-società anche a Ferrara, dopo la retrocessione in C. La tifoseria organizzata della Spal volta le spalle al presidente Joe Tacopina. Dopo il dito medio rivolto dal patron ai tifosi della Curva Ovest che lo contestavano durante il match contro il Parma, non ci sarà più feeling tra gli ultras e il massimo dirigente. Con un comunicato sulla propria pagina Facebook, la Curva Ovest ha reso noto che i rapporti sono cessati. "Scriviamo questo comunicato per estrema chiarezza e trasparenza verso tutta la tifoseria – si legge in apertura della nota dei tifosi -. Quella trasparenza che abbiamo sempre chiesto a tutte le società che si sono insediate e che di conseguenza ha sempre contraddistinto il nostro operato. Veniamo immediatamente al punto: i rapporti tra la società che gestisce la Spal e Curva Ovest Ferrara sono cessati".