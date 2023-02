Tegola infortuni Recuperano Partipilo e Ghiringhelli

TERNI – I convocati sono 20. Nell’elenco c’è anche il "primavera" Koffi, promettente difensore classe 2003, già aggregato da Andreazzoli lo scorso mese per la sfida di Reggio Calabria. Sono indisponibili per infortunio tutti coloro per i quali il forfait era scontato da inizio settimana: Agazzi, Bogdan, Capuano, Corrado e Favilli. E’ assente anche lo squalificato Diakité. I recuperi di Ghiringhelli e Partipilo, rientrati in gruppo fin da giovedì, consentono al tecnico di evitare particolari stravolgimenti tattici nel probabile undici iniziale, anche se l’opzione difesa a quattro non è da escludere. Ipotizzando comunque un terzetto a protezione di Iannarilli, rispetto alla gara con il Parma sarà Mantovani ad affiancarsi a Sorensen e Martella. Sulle corsie esterne della linea mediana ci saranno Defendi e Ghiringhelli. Al fianco di Di Tacchio agirà uno tra Cassata e Coulibaly. La fase offensiva sarà a cura di Falletti, Palumbo e Partipilo più avanzato, tenuto conto che Donnarumma potrebbe essere la carta da giocare a partita in corso.