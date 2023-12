Tavernelle batte Bmg e vola in zona play-off

ATLETICO BMG

2

TAVERNELLE

3

ATLETICO BMG: Borsellini, Paletta, Mersala, Proietti, Gori, Fapperdue, Paciotti, Valentini M., Valentini T., Canavese, Maggese. A disp.: Ercolanetti, Angeli, Purgatori, Pasqualini, Sbarzella, Mencarelli, Francescangeli, Fondi F., Fondi G. All: Ciccone

TAVERNELLE: De Marco, Antolini, Mencarelli, Benda, Fiorucci, Cerboni, Ceccmori, Arcioni, Cacciamano, Salvucci, Russo. A disp.: Cardinali, Orlandi, Pieravanti, Ferricelli, Vitali, Patalocco, Andreoli, Graziani, Becciolotti. All: Valentini

Arbitro: Messouk di Foligno (Botu di Citt di Castello-Cicalini di Perugia)

Marcatori: 5’st Cerboni (T), 12’pt Russo (T), 20’st e 43’st Fondi G. (A), 40’st Salvucci rig. (T).

MASSA MARTANA - Il Tavernelle vola in zona playoff. Lo fa battendo 3-2 al Romoli la Bmg. Terza vittoria di fila per la formazione di Valentini che va sul 2-0 con le reti di Cerboni e Russo. Non basta alla Bmg la doppietta di Gabriele Fondi, al rientro dopo l’infortunio, perché il Tavernelle trova anche il gol dal dischetto con Salvucci e brinda al quinto posto.