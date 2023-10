Tante insufficienze. Squadra allo sbando

IANNARILLI 6: non ha colpe sulla rete di Palumbo ed evita il 3 a 0; potrebbe fare meglio sul raddoppio

MANTOVANI 5.5: torna titolare e nella ripresa recupera gli affanni di inizio partita

SORENSEN 5.5: archivia un’esibizione tra luci ed ombre

LUCCHESI 6: debutto con le Fe ed esordio nei professionisti. Sfiora pure il gol (dal 28’ st DISTEFANO 6)

DIAKITE 5.5: fa un passo indietro rispetto alle ultime esibizioni e la squadra ne risente (dal 14’ st CASASOLA 6)

LUPERINI 5.5: ineccepibile per agonismo ma poco concreto

PYYHTIA 5.5: il finlandese incontra molte difficoltà nel reggere a dovere il ruolo cardine del centrocampo

FAVASULI 5: torna titolare deludendo le aspettative della vigilia, (dal 14’ st CORRADO 5.5) CELLI 5.5: è schierato come esterno di centrocampo ma non riesce ad incidere come dovrebbe (dal 14’ st RAIMONDO 6) FALLETTI 5.5: massimo impegno sia come attaccante che come mezzala ma sbaglia anche tanto

FAVILLI 5: preferito i a Raimondo nella coppia offensiva con Falletti, delude incappando in un altro pomeriggio opaco (dal 33’ st DIONISI 6) Massimo Ciaccolini