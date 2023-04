"Talismano Ferdy" Per Orecchiuto vincere è un’abitudine

UMBERTIDE – Chiamatelo pure Talismano Ferdy. A 26 anni Ferdinando Orecchiuto è uno dei giocatori umbri ad aver vinto di più. L’ultimo successo del centrocampista tifernate è arrivato domenica scorsa, con la promozione in Eccellenza del Pierantonio. Quarto campionato vinto da Orecchiuto che, dalla Seconda all’Eccellenza, ha vinto dappertutto. Il primo trionfo ad inizio carriera dopo l’esordio in D a Trestina, da fuoriquota nel Group Castello che salì in serie D al termine della stagione 2023-2014. Poi i campionati di Seconda e Prima categoria vinti uno-dietro l’altro. In mezzo le stagioni alla Subasio, al Foligno e al Lama, fino alla vittoria di domenica scorsa. "A Pierantonio ho trovato un gruppo straordinario. Una stagione mai in discussione e i meriti vanno dati prima di tutto alla società, una società di categoria superiore. La dedica? Non posso non dedicare anche questa vittoria ad Enzo Bartolucci. Nel 2013, a 16 anni, mentre mi allenavo con gli Allievi del Città di Castello, mi sono fratturato il bacino calciando una punizione. Mi dicevano che avrei dovuto smettere. Enzo e lo staff della Postural 98 mi hanno letteralmente rimesso in piedi. E, negli anni, ha continuato sempre a seguirmi. Se non fosse per il mio badante non sarei qui".

Nicola Agostini