Taino, società di successo

GUALDO TADINO - Si è svolta venerdì sera la tradizionale cena degli auguri di Natale dell’Atletica Taino, con il ristorante Cibarium presso la taverna di San Facondino. La serata si è aperta con i saluti del sindaco Presciutti che ha voluto ringraziare l’Atletica Taino per l’importante contributo dato in occasione della recente inaugurazione dell’impianto indoor di atletica leggera, unico in Umbria. Quindi i saluti alle società podistiche presenti, Gubbio Runners, Assisi Runners e Atletica Il Colle, e la presentazione dell’iniziativa di solidarietà. La Taino ha donato una somma di denaro per ogni chilometro corso in gara nel 2023, oltre alle strenne natalizie, alle suore della famiglia religiosa del Verbo Incarnato di Betlemme e ai bambini del Congo, per il tramite di Don Dieu Donnè, vicario parroco di Gualdo Tadino. Durante la serata sono stati premiati gli atleti che hanno dato lustro alla società. Nel 2023 i podisti gualdesi hanno percorso in gara 6.500 km e sono stati premiati i vincitori del Challenge Taino di Quantità (Reica Zeni con 232 km e Giulio Burzacca con 1.212 km) e di Qualità (Reica Zeni e Alessandro Pompei). Primo appuntamento stagionale, la corsa sotto l’albero a Santo Stefano tra le vie di Gualdo Tadino.