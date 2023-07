Summit a Pian di Massiano tra presidente e Giugliarelli

PERUGIA - Summit a Pian di Massiano tra il presidente Santopadre e Jacopo Giugliarelli. Un colloquio per fare il punto della situazione, in attesa che venerdì si faccia chiarezza (così si spera) sul campionato di competenza del Perugia. Intanto il presidente sta valutando i nomi per la panchina. Sul taccuino il nome di Francesco Baldini con il quale Santopadre avrebbe avuto già un primo contatto anche per parlare della doppia possibilità, serie B e serie C. Il tecnico sarebbe disponibile per entrambe le situazioni. Sul taccuino però ci sarebbe anche il nome di Marco Zaffaroni, nella passata stagione al Verona, con trascorsi al Cosenza. Intanto, in ambito calciomercato, il Cosenza di Caserta avrebbe fatto un sondaggio per Francesco Lisi; il Palermo, invece, sarebbe interessato non solo a Di Serio (22) ma anche a Kouan (24): si sarebbe aperto il dialogo per Soleri (25) e per l’esterno d’attacco Nicola Valente (32).