Sugli spalti. Prevendita a rilento. Gli orari del botteghino La prevendita dei tagliandi per la sfida di domani al Curi contro la Carrarese è in corso. Si possono acquistare online, nelle ricevitorie abilitate e al botteghino. La biglietteria è aperta oggi e domani fino alle 16.30. Vendita per il settore ospiti fino a venerdì 19.