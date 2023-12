Sugli spalti. Il Coordinamento organizza la trasferta. La nota della società

I gruppi della Nord non saranno presenti sugli spalti dello stadio Comunale di Arezzo, ma c’è anche chi sta organizzando la trasferta. Il Centro di Coordinamento ci sarà. Per informazioni e prenotazioni contattare Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472). I tifosi dovranno essere muniti della tessera del tifoso e dovranno comunicare in anticipo il nominativo per avere un posto sul pullman, unico mezzo ammesso per poter raggiungere lo stadio di Arezzo. La vendita dei biglietti è a cura del Perugia calcio che fa sapere le modalità di acquisto. "Si informa di consegnare in biglietteria quanto prima le liste con i nominativi di chi parteciperà alla trasferta. Il punto di ritrovo per i pullman è lunedì alle 16,30 al parcheggio P5 dello stadio Curi (dietro settore ospiti) dove verranno consegnati i tagliandi per la trasferta".