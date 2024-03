Sugli spalti. Il Coordinamento in trasferta al Barbetti

La trasferta più vicina dell’anno di avvicina. I biancorossi di Formisano domenica saranno impegnati a Gubbio, per la trentaduesima giornata del campionato. Il settore ospiti dello stadio "Barbetti" può ospitare fino a 1188 sostenitori. Ci saranno sicuramente tantissimi perugini al seguito del Perugia per la partita che si gioca con fischio di inizio alle 16,15. Sarà sicuramente presente il Centro di Coordinamento. I Perugia Club, infatti, fanno sapere che organizzano la trasferta di Gubbio di domenica con partenza fissata per le ore 14 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio è di 10 euro. Per chi fosse interessato a partecipare, per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).